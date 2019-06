Da Stabæk var på randen til konkurs, gjorde klubben et tøft valg. Det nyter norsk landslagsfotball godt av åtte år senere.

POLEN: – Alle de er blant mine nærmeste venner, så det er utrolig kult.

Ola Brynhildsen smiler bredt når han får spørsmål om hvordan det er å spille et VM sammen med barndomskameratene Tobias Børkeeiet, Hugo Vetlesen, Emil Bohinen og Kristian Thorstvedt.

Sistnevnte gikk før fjorårssesongen til Viking. De fire andre spiller, enn så lenge, fortsatt fotball på Nadderud.

– Etter at jeg flyttet til Stavanger har vi fortsatt å holde kontakten. Jeg prøver å dra så mye til Oslo som jeg kan for å henge med familien, samtidig som jeg henger med dem, sier Thorstvedt.

I 2015 vant kompisene den nasjonale serien for gutter 16. Fire år senere utgjorde de en femtedel av den første norske troppen i et U20-VM på 26 år.

At det er nettopp Stabæk-spillere som dominerer dette landslaget er langt ifra tilfeldig.

Da pengene tok slutt

I VM-byen Lodz møter Aftenposten klubbens sportssjef Inge André Olsen kun timer før U20-landslagets første VM-kamp. Hit har han tatt turen for å se «gutta» i aksjon på en av de gjeveste scenene, men nå tar han oss med på en reise i Stabæk-historien.

– Vi kuttet budsjettet over natten med opp mot 70 prosent, husker han.

Året er 2011. Klubben hadde levd over evne i flere år. Nå var sparegrisen tømt, knust og kastet ut vinduet. Nådestøtet kom da Stabæk ikke klarte å betale leieavtalen på Telenor Arena. De Blaa måtte kutte utgifter. Fort.

PRIVAT

– Vi bestemte oss for å ikke kutte på akademisatsingen, men å ta kuttene på toppen hos A-laget og administrasjonen.

A-lagsspillere fikk like før sesongslutt beskjed om at de kunne risikere å bli sagt opp, og Aftenposten sammenlignet krisen med Lyn-konkursen året før.

– Men det var jo rett og slett den eneste måten vi hadde for å komme tilbake. Vi håpet vi skulle utvikle gode nok spillere selv til å kunne hevde oss i Eliteserien.

Spillerflukten var uunngåelig før seriestarten i 2012. Fire sesonger etter klubbens eneste seriegull endte det med nedrykk.

Bygget grunnmuren for talentfabrikken

En som har vært med på klubbens oppturer og nedturer er Fredrik Bekkelund, som i dag er G19-trener og også en del av annetlaget.

– Det var tøft for klubben det som skjedde der. Det var ikke mye økonomi igjen, sier han om tiden rundt utflyttingen av Telenor Arena.

At Stabæk valgte å frede akademiet, som for alvor startet noen år tidligere, priser Bekkelund seg lykkelig over i dag.

– Det mange klubber gjør i en slik situasjon er å kutte ungdomsavdelingen. Så det var en tøff og god avgjørelse.

Med det som nærmest kan betegnes som et juniorlag rykket Stabæk direkte tilbake i Eliteserien.

– Da vi rykket opp med A-laget igjen i 2013 klarte vi faktisk å øke satsingen, selv om vi ikke hadde mer penger. Vi brukte da mer penger på akademiet, enn vi gjorde i 2011 da vi var på Telenor Arena. Siden den gang har det vært en bevisst strategi at vi skal prøve å bygge egne spillere med tanke på å skape verdier, sier Olsen.

Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Forer gullkalven med nye talenter

– Stabæk-akademiet er klubben. Det er gullkalven.

Silje Gullteig Lürssen har vært administrerende leder for Stabæk-akademiet siden 2017.

– Men det føles ut som om jeg har vært her hele livet, sier hun og ler.

I dag har Stabæk en strategi om at minimum femti prosent av A-stallen skal bestå av akademi-spillere som i ung alder skal prege Eliteserien.

– Vi ønsker å mønstre en egenprodusert ellever. Målet har vært å være den beste utviklingsklubben i Norden, forklarer hun.

Fakta: Stabæk-akademiet *Skal produsere minst halvparten av Stabæks A-stall. *Er et samarbeidsprosjekt mellom Stabæk og Norges Toppidrettsgymnas. *Stabæk har to fulltidsansatte trenere og en fysioterapeut på gymnaset. Flere jobber også deltid i akademiet. *Spillerne i akademiet lever et halvprofesjonelt liv fra de er 16. *Har tilbud helt ned i syvårsalderen. *Ble fredet da klubben fikk økonomiske problemer i 2011. X

Lürssen, Bekkelund og Olsen trekker alle frem samarbeidet med Norges Toppidrettsgymnas som en faktor til å kunne oppnå dette målet.

– Skolen legger til rette på en forbilledlig måte slik at du får lov til å være toppidrettsutøver, samtidig som du tar utdannelsen din, sier Olsen.

Blant annet trener skoleelevene samtidig som A-laget på dagtid.

– Vi har fleksibiliteten til å flytte spillere fra G19 og opp på et A-lag i løpet av ti minutter. Det samarbeidet der er slik jeg opplever det når jeg snakker med klubber i Europa som er mye større enn oss, ganske så unikt.

For Stabæk er mye ute i Europa. Blant annet på studietur til Feyenoord og Heerenveen, men også for å møte internasjonal motstand med akademilagene.

– Den erfaringen de høster derfra er gull verdt, også når de kommer på landslag, mener Bekkelund.

Så langt denne sesongen har tre spillere fra akademiet fått sin A-lagsdebut, og Olsen forteller at det kommer flere de neste årene.

– 2003 og 2005-årgangen er helt fantastisk. De vinner alt.

PRIVAT

Det har NFF gitt han rett i. Fredag ble tolv Stabæk-spillere tatt ut til NFFs talentsamling for 14 til 16-åringer. Bærumsklubben har dermed klart flest representanter på denne samlingen, og kanskje er dette kompisgjengen som en gang skal spille et nytt U20-VM for Norge.

– Det er morsomt å få spille et mesterskap med de beste kompisene man har her i livet, konkluderer Tobias Børkeeiet.

La det gjerne bli mindre enn 26 års ventetid til neste gang.