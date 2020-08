Nytt Lillestrøm-mareritt – tapte igjen

Lillestrøm ble slått av Sogndal på hjemmebane. Nå har ikke den tidligere eliteserieklubben vunnet på fem kamper.

Sogndal-spillerne jubler for scoring på Åråsen. Foto: Annika Byrde

Lillestrøm – Sogndal 0–2

Da Lillestrøm rykket ned i fjor etter 45 strake sesonger på toppnivå, drømte Romerike-klubben om et umiddelbart opprykk. Sesongstarten i Obos-ligaen tyder på at de kan bli nødt til å vente lenger enn ønsket.

Mandag tapte LSK hjemme mot Sogndal. To mål i løpet av fem minutter var nok.

Det endte 2–0 til Sogndal. Nå har ikke LSK vunnet på fem kamper.

– Vi er ikke gode nok. Ikke gode nok i først omgang, ikke i andre. Vi er for upresise i fryktelig mye av det vi gjør. Dette var et stort skritt tilbake, sa LSK-trener Geir Bakke til Eurosport.

Treneren mente at LSK, til tross for svak poengfangst, hadde spilt langt bedre i de tidligere kampene i sesongen.

Mål fra 20 meter

Lillestrøm åpnet sesongen med seks poeng på det to første kampene, men så har det gått fryktelig galt for den gamle storheten.

Før kampen mot Sogndal hadde klubben gått fire kamper uten seier, derav to tap. Klubben hadde inntatt en beskjeden posisjon midt på tabellen. Vondt ble til verre mandag kveld.

I løpet av fem magiske Sogndal-minutter var kampen omtrent avgjort i første omgang. 19 minutter ut i kampen stanget Kristoffer Hoven inn 1–0 etter et langt innkast fra Daniel Eid.

Så viste Endre Kupen frem sin giftige høyrefot kort tid senere. Spissen, som for noen få år siden scoret på bestilling for Florø før han ble stoppet av et langt skadeavbrekk, klinket til fra 20 meter via en LSK-spiller. Jo Coppens i LSK-buret var sjanseløs.

– Dette er en sirupsomgang. Vi står stille og skaper ingenting, var den ærlige oppsummeringen LSKs Thomas Lehne Olsen serverte Eurosport i pausen.

Lillestrøm-spillerne har grunn til å være skuffet over enge prestasjoner den siste tiden. Foto: Annika Byrde

Trippelbytte

Lillestrøm åpnet annenomgang med hele tre bytter. Et tydelig tegn på at trener Geir Bakke var svært misfornøyd med sine utvalgte de første 45.

Tempoet og angrepsviljen var betydelig høyere hos de gulkledde etter hvilen. Ebiye Moses prøvde seg etter 55 minutter med et solid skudd fra distanse som flakket i luften. Returen fra Sogndal-målvakten klarte derimot ingen lagkamerater å plukke opp.

Da i underkant av 20 minutter gjensto, fikk Lehne Olsen en god mulighet. Torbjørn Kallevåg prøvde seg også på et langskudd uten at det hjalp.

Ikke lenge etter kom LSK til sin største mulighet, men heller ikke Alexander Sannes hadde dagen foran mål.

Dermed endte det i et nytt forsmedelig nederlag.

– Det å komme her og slå Lillestrøm, er stort, sa Sogndal-trener Eirik Bakke til Eurosport.