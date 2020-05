Trente med Viking og Start - signerte for Bryne

Målmaskinen fra MK blir Bryne-spiller.

Joacim Holtan (t.h.) spilte treningskamp for Viking mot Start i fjor. Nå er han klar for Bryne. Foto: Marie von Krogh

Kjetil Flygind

Pål W. Jørgensen

– Det føles veldig bra. Det er en klubb som har ambisjoner om å gå opp et nivå, og det har jeg også. Så tror jeg det er et riktig steg for meg og et smart valg, sier Joackim Holtan til Fædrelandsvennen.

Han scoret 26 mål på 24 kamper for MK sist sesong og ønsket å fortsette karrieren på et høyere nivå.Han har skrevet kontrakt med Bryne ut 2022.

- Joacim er en spiller som passer godt inn hos oss. Han er en sulten og ambisiøs spiller. Joacim er en sterk og hurtig spiss, som vil passe godt inn i kollektivet vårt. Flere klubber ønsket Joacim, og vi er veldig glade for at han valgte oss, sier Bryne-trener Jan Halvor Halvorsen til klubbens hjemmesider.

– Jeg overtar nøkkel til leilighet i dag, og er klar til å kjøre på med trening. Jeg har trent mye på egenhånd i koronapausen, og gleder meg til å komme i gang. Målet for sesongen er opprykk og mye mål. Det er en spennende tropp med mye ungt og sultent, sier Holtan.

Spissen trente i fjor med Viking i to perioder. Først på sensommeren, så på høsten. Han trente også med Start, og har spilt to treningskamper mot de gule og sorte. Først med Viking, deretter med Sørlandslaget, der han var banens beste spiller og scoret to mål. I tillegg hadde han et treningsopphold i Kongsvinger.

Følte seg ikke ønsket i Start

– Det er mulig jeg kunne godt til en klubb på høyere nivå, men dette var det beste for meg nå, sier Holtan, som har Bryne-bosatte Alf-Inge Haaland som agent.

– Det er klart at det har litt å si. Han kjenner klubben godt, men han anbefaler ikke Bryne fordi han ønsker at moderklubben skal gjøre det bra. Det er fordi han har greie på klubben og måten de driver på. Jeg håper og tror de har noe på gang, sier Holtan, som sier han aldri følte seg ønsket i Start. Fædrelandsvennen har flere ganger skrevet at spissen var ønsket i gult og svart. Men det ble aldri noe konkret.

– Jeg vet ikke hva de har snakket med MK om, men hos meg satte de seg selv på vent. Jeg følte meg aldri trygg på at jeg var ønsket der, sier Holtan.



