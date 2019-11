Eivind Henriksen har trent seg selv etter at Einar Brynemo gikk bort. Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Den norske VM-finalisten delte pris med sin avdøde trener. Familiens reaksjon rørte ham.

I slutten av juli 2018 døde Einar Brynemo, treneren til Norges beste sleggekaster Eivind Henriksen. Lørdag ble begge hedret med prisen som «årets trener».

Anders Møllersen

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det var under en prisutdeling i regi av trenerforeningen i norsk friidrett at den spesielle tildelingen skjedde. Henriksen ble oppringt på onsdag om han kunne motta en pris.

– Jeg visste ingenting annet enn det, sier Henriksen dagen derpå.

Prisen viste seg å være «årets trener». Henriksen og Brynemo delte prisen ettersom den norske sleggekasteren har trent seg selv helt siden treneren gikk bort. Brynemo ble 71 år gammel.

– Det var utrolig stort. Det var særlig overraskende at vi skulle dele den. Det var absolutt spesielt for en utøver å få prisen som årets trener, men jeg ser på den prisen som en pris jeg og Einar fikk for det arbeidet vi har lagt ned sammen, sier Henriksen.

Eivind Henriksen (til venstre) sammen med leder i friidrettens trenerforening Lars Ola Sundt. Privat

Fakta Trenerforeningens begrunnelse Friidrettens trenerforening tildeler utmerkelsen «Årets trener 2019»

til Einar Brynemo: Tildelingen begrunnes med Einars særdeles lange og betydningsfulle innsats for kastøvelsene med sleggekast som hovedøvelse. Han har virket som trener på alle plan i norsk friidrett og står bak prestasjoner i internasjonal toppklasse, også etter sin bortgang. I tillegg vektlegges hans spesielle evne til formidling både gjennom trenervirksomhet og skriftlig materiell. Friidrettens trenerforening tildeler utmerkelsen «Årets trener 2019»

til Eivind Prestegård Henriksen Tildelingen begrunnes med at han de siste årene har maktet å nå et svært høyt internasjonal nivå gjennom hovedsakelig å være sin egen trener. Han har også vært en god støtte og hjelp for yngre kastere.

Døde tre uker før EM i fjor

Oslo-mannen har snakket med Brynemos sønn etter at han fikk prisen.

– Familien ble veldig fornøyd, sier Henriksen.

– Det var rørende at Einar fikk den. Det var veldig fortjent, legger han til.

Brynemo døde kun tre uker før EM i Berlin i fjor, der Henriksen ble historisk som første nordmann i en sleggefinale på 60 år. 29-åringen satte to norske rekorder i løpet av finalen.

I år var han med i VM i Doha. Der ble han nummer seks i sin første globale finale, etter å ha kastet 77,38. Hans nåværende norske rekord er 78,25, satt under et stevne i juni i år.

– Einar har absolutt betydd veldig mye opp gjennom årene. Han har lært meg mye i løpet av de 11–12 årene han trente meg. Det er en trener jeg ikke ville vært foruten, sier Henriksen.

Eivind Henriksen under VM i Doha. Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Skal til Hellas

Derfor valgte også Henriksen å trene seg selv etter at Brynemo gikk bort.

– Jeg lært mye og jeg har bare fortsatt på de planene vi hadde lagt. Jeg visste hvordan jeg skulle trene fremover, også har jeg måttet se litt rundt og finne ut av ting selv. Jeg kjenner også veldig godt på hva jeg gjør feil, så da går det an å trene selv, sier Henriksen, som faktisk skal til Hellas i slutten av november for å se etter en arvtager etter Brynemo.

– Jeg skal dit for å trene med en gresk trener. Så får vi se om vi kan utvikle det til et samarbeid, sier sleggekasteren.