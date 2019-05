Strømsgodsets blytunge rekke fortsetter

STRØMSGODSET – VIKING 0–0

Med sitt ene poeng tok Strømsgodset seg forbi Rosenborg på tabellen. Viking på sin side tok seg opp forbi Brann på sjetteplassen.

Strømsgodset har med mandagens resultat ikke vunnet på seks kamper. Laget fra Drammen vant serieåpningen mot Haugesund, men siden er det blitt tre uavgjort og tre tap.

Viking var aggressive i presset sitt innledningsvis, men Bjarne Berntsens menn klarte ikke å skape det helt store sjansene av offensiven sin. Det ble altfor omstendig og lite presisjon i spillet.

Etter å ha summet seg tok Strømsgodset mer og mer over. Nærmest scoring for hjemmelaget i 1. omgang var Mustafa Abdellaoue etter elleve minutter ble spilt igjennom i bakrommet. Avslutningen hans gikk derimot i et Vikingbein og til corner. Noen av Godset-spillerne mente at det var hånden ballen var borti og ropte på straffe uten at dommeren reagerte.

Berntsen hadde merkelig for mange valgt å vrake hele angrepsrekken sin fra forrige møte hjemme mot Vålerenga (1-1).

Hverken Tommy Høiland, Zlatko Tripic eller Zymer Bytyqi var i startelleveren. Sistnevnte kom derimot inn for Fredrik Torsteinbø etter bare 20 minutter.

Etter 75 minutter var derimot trioen komplett etter at også Tripic og Høiland hadde kommet innpå.

Det ble litt mer sting i angrepet det siste kvarteret, men uten at målvakt Viljar Myhra ble satt på altfor mange prøvelser.

Marcus Pedersen, som har hatt noen utenomsportslige ting gående den siste tiden, var tilbake på benken for Strømsgodset. Han kom innpå og fikk med seg det siste snaue kvarterer sammen med Muhamed Keita.

Dermed skulle også Strømsgodset være litt mer giftige fremover, men uten at det ga tellende resultat.

(©NTB)