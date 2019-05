Månedens Kamp: Otra og Donn lover fartsfylt fotballkamp på Evje

– Jeg gleder meg veldig til kampen, og tror det kommer til å bli utrolig gøy å spille, sier Otra-spiss Emma Hellesmark til Fædrelandsvennen.

13-åringene Vindbjart og Randesund sparket i gang Månedens Kamp i april. Denne måneden flytter vi oss fra Vennesla til Evje og viser J13-kampen mellom Otra og Donn direkte på fvn.no onsdag. Begge lagene ligger omtrent midt på tabellen i J13-serien.

Alt om Månedens Kamp kan du lese her.

– Vil feire som Ronaldo

Hellesmark forventer derfor en jevn kamp når Donn gjester EHbanen på Evje onsdag kveld.

– Vi har spilt mot Donn før og det pleier å være jevne kamper. Det ville vært veldig kult å vinne. Vi er best når vi klarer å presse motstanderen høyt i banen og angripe dem, så jeg håper vi klarer det, sier spissen, som også spiller på kretslaget til Agder.

Hellesmark forteller at hun håper å tegne seg på scoringslista mot Donn. Og hvis det skjer, har angrepsspilleren målfeiringen klar.

– Feiringen er planlagt. Jeg pleier å gjøre den samme som Ronaldo, sier Hellesmark, som henviser til Cristiano Ronaldos vante målfeiring, der Juventus-stjernen hopper opp i lufta og slår ut med armene.

– Skal angripe fra start

Otra (7.-plass) kommer fra et 1–4-tap mot Lillesand, mens Donn (5.-plass) kommer fra stortap mot de suverene serielederne Randesund.

– Vi har slitt litt resultatmessig i det siste. Vi fikk en god start med 6-0-seier mot Birkenes. Etter det har vi spilt jevne kamper, men har ikke helt klart å knekke koden mot bylagene. Så dette er en perfekt anledning til å ta en seier, sier Knut Albert Hauan, som er trener for Otras J13-lag.

Hauan avslører at kampplanen er å gå rett i angrep mot Donn.

– Planen er å angripe fra start. Hovedfokus er å være først på ballen og at alle leverer maks innsats. Vi skal spille sammen som et lag, så håper vi at vi kan skape en god del målsjanser. Vi er litt mer sårbare bakover, på kontringer. Derfor har vi trent mer forsvarsspill i det siste, sier treneren.

Vidar Alnes

Kontringslaget Donn: – Vi har troen på seier

Det at Otra kan være sårbare på kontringer er gode nyheter for Lund-jentene, om vi skal tro Donn-spillere Synne Grelland Fosse og Tomine Eikeland. Forsvarsduoen håper nemlig at overgangsspillet skal bli avgjørende for dem i morgendagens oppgjør på Evje.

– Vi er gode på kontringer, ettersom vi har mange raske spillere. Vi sentrer ballen opp til angrepsspillerne, før vi slår ballen inn til de som er i boksen, forklarer Eikeland, som spiller midtstopper hos de blåhvite.

Forsvarsmakker Fosse er enig med midtstopperen, og håper Donn klarer å ta med seg alle de tre poengene hjem til Kristiansand.

– Otra er gode, så det blir en tøff kamp. Men jeg har troen på seier. Det er litt ekstra press ettersom det er mange som skal se kampen, men det er bare gøy, sier Fosse, som spiller høyreback.

Trond Kolbeinshavn

– Flaggskipet for jentefotballen i Donn

En som håper på Donn-seier onsdag kveld er lagets trener, Trond Kolbeinshavn. Skryten fra treneren sitter løst når han beskriver jentene på laget sitt.

– Jentene begynte ikke å spille fotball før i femteklasse, ettersom vi ikke hadde lag før det. De er utrolig treningsivrige og har tatt nivået veldig fort. Det er helt fantastisk. Vi er faktisk det eldste Donn-laget på jentesiden, ettersom a-laget har slått seg sammen med Gimletroll denne sesongen. Derfor er vårt lag et slags flaggskip for jentefotballen i Donn, sier Kolbeinshavn.

Kampstart mellom Otra og Donn på EHbanen onsdag er klokka 18.00. Vi starter vår sending på fvn.no klokka 17.40.