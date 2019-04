Egersund med hjemmetap mot Moss: - Vi blir sløve

Egersund - Moss 0–1

- Vi blir sløve etter pause, sier trener Ojan Bijan etter tapet.

Egersunds opprykksplaner fikk seg et alvorlig skudd på baugen da Moss tok alle tre poengene i Idrettsparken etter en scoring fra Rene Elshaug et kvarter før slutt. En seier som ikke var ufortjent. For Moss jobbet seg bra inn i kampen etter at hjemmelaget hadde dominert stort den første halvtimen. I den perioden spilte EIK god fotball, og kom til flere store muligheter. Erixon Danso sendte blant annet en kanon i tverrliggeren, mens Bob Sumareh fikk en avslutning reddet på målstreken.

- Vi gjør en bra første omgang, der vi er aggressive og presser Moss til å gjøre feil. Men dessverre scorer vi ikke på alle sjansene våre, og det viste seg å bli skjebnesvangert til slutt, sier EIK-trener Ojan Bijan.

Fakta: Kampfakta EIK - Moss 0-1 (0-0) Postnordligaen avdeling 1 Idrettsparken, 559 tilskuere Mål: 0-1 Rene Elshaug (79) Gule kort: Morten Bjørlo og Bob Sumareh, EIK. Mikkel Aarstrand. Moss Dommer: Shervin Enger Heydary (Ridabu IL) EIKs lag: (4-3-3) Nicolai Larsen Berg - Marcel Wawrzynkiewicz, Kim-Robert Nyborg, Kevin Jablinski, Juanma Cordero - Chris Sleveland, Henning Romslo (Aleksandar Corovic 48), Morten Bjørlo (Stian Sleveland 84) - Bob Sumareh, Markus Naglestad, Erixon Danso

I andre omgang kom Moss klart best i gang. I tur og orden headet Durim Muqkurtaj over fra kloss hold, Christoffer Skårn skjøt i tverrliggeren, før Shadi Ali kom millimeteren for seint til å skli ballen i mål. Og etter at EIK hadde kommet bedre med i midtperioden kom kampens eneste scoring da midtstopper Rene Elshaug fullførte et løp framover og fikk pirket ballen forbi keeper Nicolai Larsen Berg fra hjørnet av femmeteren.

Hjemmelaget intensiverte presset mot slutten av kampen, og kom svært nære en utligning på overtid da keeper Anders Gundersen så vidt fikk slått et skudd fra Danso til hjørnespark. Men det manglet litt sting og innsatsvilje over de gulsvarte, og trener Bijan har en jobb å gjøre for å få laget sitt nok fokusert framover:

- Vi lar Moss overta initiativet, og blir sløve i presspillet. Og fotballen er brutal. Det er ingen som synes synd på oss om vi ikke får et straffe for en hands, eller om Bobs avslutning kanskje var over mållinjen. Vi må sette sjansene våre for å vinne fotballkamper, sier EIK-treneren.