Nest-Sotra-treneren etter tap i Oslo: – Vi var ikke oss selv

KFUM – Nest-Sotra 2–1

Lars Olden Larsen ble med sine to scoringer den store helten for KFUM i 2-1-seieren over Nest-Sotra i 1. divisjon mandag. KFUM tok sin første seier i årets sesong.

– Vi var ikke oss selv. Vi tok ikke tak i kampen, slik vi pleier. Det var en jevnspilt kamp, der KFUM straffer oss knallhardt, sier Nest-trener Steffen Landro.

Fakta: KFUM-Nest-Sotra 2–1 (1–0) 1. divisjon, menn KFUM-Arena, 505 tilskuere Mål: 1–0 Lars Olden Larsen (39.), 2–0 Olden Larsen (47.), 2–1 Alexander Dang (86.) Gule kort: Moses Mawa (KFUM), Peter Sørensen Nergaard (Nest-Sotra), Lee Rochester Sørensen (Nest-Sotra, Alexander Dang (Nest-Sotra) Dommer: Mohammad Usman Aslam

Sen redusering

Olden Larsen sendte KFUM i ledelsen etter 39 minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 1–0 til KFUM.

KFUM Oslo-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2–0 to minutter ut i andre omgang. Innbytter Alexander Dang reduserte for Nest-Sotra fire minutter før slutt.

– Scoringen kom nok litt for seint til å snu det. KFUM er bedre enn oss i førsteomgang, så er vi ganske mye bedre i andreomgang, mener Landro.

Første kunstgresskamp

Landro påpeker også at dette var første kampen for året Nest-Sotra spilte på kunstgress. Han spekulerer i om det kan være grunnen til at laget hans ikke tok grep om kampen.

– Vi har vært vant til «åkerkamper», der vi må krige og duellere. Samtidig skaper vi en del, så det var en grei bortekamp. Vi var ikke på vårt beste i dag, konkluderer Nest-treneren.

I neste runde tar Nest-Sotra imot Ull/Kisa på Ågotnes.