Nest-Sotra tapte i Oslo

KFUM - Nest-Sotra 2–1

Lars Olden Larsen ble med sine to scoringer den store helten for KFUM i 2-1-seieren over Nest-Sotra i 1. divisjon mandag. KFUM tok sin første seier i årets sesong.

Olden Larsen sendte KFUM i ledelsen etter 39 minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 1-0 til KFUM.

KFUM Oslo-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-0 noen minutter ut i andre omgang. Innbytter Alexander Dang reduserte for Nest-Sotra fire minutter før slutt.

KFUMs Moses Mawa fikk gult kort. For Nest-Sotra fikk Peter Sørensen Nergaard, Lee Rochester Sørensen og Alexander Dang gult kort.

Etter kampen står både KFUM Oslo og Nest-Sotra med fire poeng.

Mohammad Usman Aslam var kampleder på KFUM-Arena. 505 tilskuere hadde tatt turen.

I neste runde skal KFUM Oslo møte Sandnes Ulf, og Nest-Sotra møter Ull/Kisa.