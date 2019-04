Kristoff aktuell for fransk lag

TV 2 skriver mandag at Kristoffs agent Joona Laukka møtte TDE-sjef Jean-René Bernaudeau lørdag kveld.

– Det er samtaler med diverse lag. Total er interessant, så får vi se hva som skjer, sier Kristoff selv til kanalen.

Total Direct Energie er for øyeblikket på nivå to, men ønsker å søke om World Tour-status fra 2020-sesongen. Med nye midler er målet å bli et stort lag, og TV 2 skriver at laget også snuser på franske Julian Alaphilippe, som har hatt en fantastisk sesong så langt.

Selv om Kristoff har hatt store triumfer denne sesongen, blant annet seieren i Gent-Wevelgem i slutten av mars, har ikke alt vært som han ønsker i UAE. Før sesongen hentet laget stjernespurteren Fernando Gaviria, noe som av mange ble sett på som negativt for Kristoff.

En eventuell overgang vil ikke kunne offentliggjøres før 1. august.

