Ranheim-mareritt i sluttminuttene

RANHEIM: Ranheim – Haugesund 0–2 (0–0)

Det var to lag som begge jaktet årets første seier i denne tredje serierunden som ble spilt i strålende solskinn på Extra Arena. Ranheim var poengløse før oppgjøret mot Haugesund, mens gjestene hadde med seg ett poeng i bagasjen.

Da lagene møttes for ett år siden, var Svein Maalens lag det sterkeste. Denne palmesøndagen var det imidlertid gjestene som var best i åpningsminuttene. Haugesund tok initiativet i kampen og presset Ranheim høyt. Vertene slet med å få etablert spillet sitt på Haugesunds banehalvdel.

Storflor-mulighet

Selv om det var Haugesund som var det førende laget det første kvarteret, var det Ranheim som spilte seg frem til kampens første store mulighet i det 15. minutt.

Vertene fikk publikum til å tro på scoring da Adrià Mateo López regisserte en vakker overgang og fant Ola Solbakken ute på venstrekanten. Foran mål dukket Øyvind Storflor opp, men veteranen lyktes ikke med å sende Ranheim i ledelsen å ha blitt servert etter presist innlegg av Solbakken.

Haugesund-keeper Helge Sandvik fikk slått Storflors avslutning til corner.

Etter dette åpnet kampen seg mer opp, og lagene byttet på å komme til avslutninger. Da viste Even Barli seg solid mellom stengene i Ranheim-målet ved et par anledninger – som da han slo Sondre Tronstads skudd fra cirka 20 meter til corner midtveis i omgangen.

Høyt Haugesund-press

Mens Haugesund bygde opp angrepene sine tålmodig og presset Ranheim høyt, kom hjemmelaget til sine beste muligheter på kontringer. Dessverre for hjemmelaget var ikke presisjonen og bevegelsene gode nok til at de fikk målet de jaktet før pause. Haugesund lå kompakt og ga Ranheim lite rom å spille på.

To minutter før pause fikk Haugesund en kjempemulighet etter en dårlig avklaring av Daniel Kvande. Men med hjelp av en utrusende Barli fikk Kvande avverget situasjonen da Ibrahima Wadji hadde fri bane mot mål. Publikum kunne trekket et lettelsens pust, og lagene kunne gikk til pause på stillingen 0–0.

Etter hvilen fortsatte Haugesund slik de startet kampen: Med høyt press og vilje til å kontrollere kampen. Ranheim bruke de første minuttene til å komme i gang. Da seks minutter var spilt, viste Michael Karlsen frem skuddfoten sin, men skuddet fra like utenfor 16-meteren gikk over mål.

Ny kjemperedning av Barli

Nå fikk Ranheim løftet laget høyere opp på banen, men slet med å få omsatt det spillemessige overtaket til gode avslutninger. De gikk seg fast i Haugesund-forsvaret og måtte ty til støttepasninger som senket tempoet i angrep.

Fakta: Ranheim – Haugesund 0-2 (0-0) 1353 tilskuere Mål: 0-1 Martin Samuelsen (88), 0-2 Ibrahima Wadji (90). Dommer: Tommy Skjerven, Kaupanger. Gult kort: Christian Grindheim, Haugesund. Lagene: Ranheim (4-3-3): Even Barli – Øyvind Alseth, Ivar Furu, Daniel Kvande, Aleksander Foosnæs – Mads Reginiussen, Eirik Valla Dønnem, Adrià Mateo López (Magnus Blakstad fra 62.) – Ola Solbakken (Erlend Sørhøy fra 72.), Michael Karlsen (Ivar Rønning fra 78.), Øyvind Storflor. Haugesund (4-4-1-1): Helge Sandvik – Mikkel Desler, Jan Douglas Bergqvist, Benjamin Hansen, Alexander Stølås – Torbjørn Kallevåg, Sondre Tronstad, Joakim Våge Nilsen, Thore Pedersen (Kristoffer Velde fra 86.) – Christian Grindheim (Martin Samuelsen fra 80.) – Ibrahima Wadji (Kevin Krygaard fra 90.).

I stedet kunne de fått en baklengs i fleisen i det 59. minutt. Da kom Wadji alene med Barli for andre gang denne søndagskvelden, men en kjemperedning av Ranheims keeper sørget for at det fortsatt sto 0–0 på måltavla.

Med ni minutter igjen av ordinær spilletid, kunne innbytter Erlend Tolnes Sørhøy scoret for hjemmelaget, men skuddet fra skrått hold fra venstresiden strøk like utenfor. Det så lenge ut til at ingen av lagene evnet å få hull på scoringsbyllen, og Even Barli så ut til å bli dagens mann for hjemmelaget. Tre minutter før fulltid måtte han på ny ut i full strekk, og slo ballen til corner.

Da måtte han gi tapt. Etter litt klabb og babb inne i feltet, fikk Martin Samuelsen kranglet ballen i mål og sendte bortelaget i ledelsen i det 88. minutt. Og ikke nok med det: I det 90. minutt lyktes Wadji da han kom alene mot Barli for tredje gang i kampen. Han satte ballen sikkert bak Ranheims-keeper – og sørget for at Haugesund tok med seg alle tre poengene hjem.

