Zuccarello briljerte i viktig seier

Det sto 2–1 til St. Louis Blues sammenlagt i kvartfinaleserien i NHL-sluttspillet før onsdagens møte, men bortelaget fra Missouri klarte ikke å stoppe et sterkt Dallas-lag.

Blues sto derimot for kampens første scoring, signert Vladimir Tarasenko. Fem minutter senere fikk imidlertid Dallas overtaket og sto for periodens to neste nettkjenninger, først en assist fra Mats Zuccarello og Tyler Seguin til Jason Dickinson. Ikke lenge etterpå sendte Jason Spezza pucken i mål til stillingen 2–1.

I andre periode leverte Zuccarello og Seguin nok en assist, denne gang til John Klingberg som sørget for mål til stillingen 3–1. Dallas klarte å holde sitt eget mål rent de neste minuttene og scorer nok en gang i andre periode, denne gang signert Roope Hintz.

Etter 13 minutter spilt i tredje periode fikk Blues et mål, scoret av Robert Thomas, men det var ikke nok til å stå imot Dallas, som vant 4–2.

Mats Zuccarello fikk 17 minutter og 53 sekunder på isen denne gang.

Dallas-trener Jim Montgomery har tidligere uttalt at han ønsket å endre på hvem som skal spille i første rekke. Han mener laget må bli bedre offensivt og endret derfor på lagstillingen til onsdagens kamp. Onsdag ble blant andre Zuccarello flyttet, fra andre rekke til første rekke, og spiller nå på rekke med Tyler Seguin og Jason Dickinson, skriver NHL.

