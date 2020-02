Klubblegenden om samtalene med Fløya-ledelsen: – I ettertid fremstår initiativet som et narrespill

Tidligere Fløya-trener Tore Rismo mener Fløya-ledelsen kun tok kontakt med ham og Bård Flovik for å imøtekomme spillernes ønske.

NARRESPILL: Tore Rismo sier at han ser på kontakten fra Fløya-ledelsen som et narrespill. Han åpner også opp om andre temaer og den triste situasjonen klubben har havnet i. Foto: Håkon Steinmo

Publisert: Publisert: Nå nettopp

100 dager har gått siden Fløya jublet for seriegull i 3. divisjon og opprykk til det tredje høyeste nivået etter å ha slått TIL 2 på Alfheim i siste serierunde. Andrelaget klarte samme bragd i divisjonen under, mens damelaget ble seriemestere i 1. divisjon. De tapte riktignok kvaliken mot Lyn i Toppserien, men klubben sto like fullt med tre seriegull på seniornivå.

Men der klubben smilte bredt over suksessen i slutten av oktober, har den senere blitt deres verste fiende.

Under kan du lese om de mest sentrale sakene i Fløya-kaoset. I faktaboks kan du lese hele tidslinja av hva som har skjedd i saken til nå.

Kort forklart: På 100 dager har spillerne på herrelaget gått fra euforisk lykkerus til enorm fortvilelse og frustrasjon.

– Det er trist på mange nivåer

En som kjenner størst på denne smerten er klubblegende og tidligere Fløya-trener Tore Rismo. Han trente herrelaget fra 2012 til 2016, og i hans tid i klubben opplevde laget flere cupeventyr og leverte flere gode sesonger i 3. divisjon.

Til iTromsø uttaler han seg om hvordan han vurderer situasjonen klubben har havnet i, hans meninger rundt debatten om klubben kan satse både på herrene og damene og hva han synes om styrets håndtering i denne langvarige saken.

– Først av alt: hva er din opplevelse av det som har skjedd i Fløya de siste to månedene?

– Har faktisk litt vanskelig for å sette ord på det. Surrealistisk, kanskje? Fløya gjennomfører en jubelsesong med alle sine seniorlag, den grønne skuta har medvind så det holder, og så punkteres alt på herresiden. Mer enn tre måneder senere stamper man rundt i tåkeheimen, i en malstrøm og i kraftig motvind. Dette er den viktigste perioden i fotballens årshjul, hvor man skulle ha brukt flyten til lagbygging, kvalitetstrening, gode treningskamper, spillerstall, støtteapparat, sponsorjakt og omdømmebygging. Hva skjedde?, sier Rismo.

– Hva finner du mest trist i dette kaoset?

– Det er trist på mange nivåer. Det er trasig for fotballen i byen, i kretsen og landsdelen. Det er sørgelig for trenere, støtteapparat og spillere i Fløya som har jobbet seg frem til denne muligheten, som ser at alt skusles bort og som i dyp fortvilelse velger å bryte med en klubb de verdsetter så høyt. Det må være flust med ressurspersoner i Fløya, når de trekker på skuldrene over at folk som Magne (Jørgensen), Stein (Berg-Johansen), Roger (Lange), Beate (Ytreberg, Tobias (Schjetne), Tom-Erik (Bang Kristiansen), Hans Eivind (Rydeng) og mange flere velger å gi seg, og de marginaliserer en Fløyakjempe som Kjell Hansen.

Rismo stiller seg kritisk til styrets håndteringer og avgjørelser de siste to månedene.

– Jeg synes styret i Fløya kunne og burde ha taklet dette på en langt bedre måte. Først og fremst med å starte sesongplanlegginga tidligere, dernest invitere til dialog med spillerne og ta innspill på alvor

– Fremstår som et narrespill

2. januar uttalte Rismo til iTromsø at han, svært overraskende, kunne være med å trene Fløya i 2020-sesongen. På spørsmål om det kunne være aktuelt med et comeback, svarte han:

– Det blir veldig hypotetisk, men jeg vil ikke utelukke det om det kommer en forespørsel, sier Rismo til iTromsø.

Det ble etter hvert innledet samtaler mellom styret og Flovik/Rismo, der duoen skulle fungere som et trenerteam. Styret brøt etter hvert samtalene med Flovik og Rismo.

– Jeg fikk beskjed om at de stopper samtalene på grunn av «tillit», sa Flovik til Nordlys.

På spørsmål om den prosessen, svarer Rismo:

– "Trenerprosessen" kan jeg ikke gå i detaljer på. Jeg stilte meg disponibel av en eneste grunn – at spillerne sterkt oppfordret oss til å bidra i en fastlåst og vanskelig situasjon, sier han, og følger opp med en hardtslående uttalelse:

– I ettertid framstår initiativet Fløya-ledelsen tok mot oss mer som et narrespill for å imøtekomme spillernes ønske, sier klubblegenden.

– Klubben må være åpen og ærlig

Når det kommer til debatten med om klubben, med et budsjett på fem millioner kroner, kan klare å satse både på herre- og damelaget, uttalte Rismo til Nordlys i midten av desember at han frykter at Fløya bevisst prøver å bygge ned herrelaget.

– Sett utenfra, men med god kjennskap til klubben, så virker det vi er vitne til nå som en systematisk dekomponering av herrefotballen i Fløya, sa Rismo til Nordlys.

Sportslig leder Bård Bergvoll har hele veien, både til Nordlys og iTromsø, uttalt at de kan satse på begge deler. På fredag sa Fløyas styreleder Petter Dahl dette.

– Selvsagt (kan vi satse på begge deler, journ.anm.)! Det er ingen motsetning mellom dem. Bare fordi at det blir sagt mange ganger betyr ikke at det er sant. Håper dyrkingen av denne påståtte motsetningen snart tar slutt, skrev Dahl i en SMS.

– Er du enda mer overbevist den dag i dag at noen i Fløya har en agenda om å ta ned herrefotballen, Rismo?

– Min slutning med tanke på herre- og damefotball er basert på det jeg ser, ikke det jeg hører. Registrerer jo at så vel klubbens styreleder og klubbens sportslige leder sier at så ikke er tilfelle, men konstaterer samtidig at vi snart skriver februar, at en haug med flinke folk har forlatt klubben, at omdømmet er på et lavmål og opplegget ennå ikke er klart. Det synes jeg forteller ganske mye.

Rismo sier at han ikke vet hvorvidt det er ressurser i Fløya til å satse på begge deler.

– Den tida jeg var i Fløya var det ingen motsetninger – tvert imot. Det var masse positive synergier, og jeg følte oppriktig at våre gutter ønsket damelaget alt vel og vice versa. Men det spørs dersom damelaget skulle lykkes med opprykk til Toppserien og ha ambisjoner om å reetablere seg der. Det kan bli så krevende at man må tone ned satsinga på et herrelag. Noe som for så vidt kan være greit nok, men da må klubben fronte dette, være åpne og ærlige på det sånn at alle som er i Fløya vet hva som gjelder.

Han mener det ikke hersker tvil om at herresatsingen er satt tilbake, og sier at han hadde elsket å se grunnstammen i laget prøve seg i 2.-divisjon.

– Jeg har fulgt flere av disse spillerne siden de startet med fotball. Husker ennå Tom Erik Bang Kristiansen som 4-åring i gymsalen på Mortensnes skole. Han var så liten at shortsen subba gulvet. Men han var ivrig, trente masse, vokste seg stor, fikk kompiser, vant pokaler, luktet på proffotball, og har de siste par sesongene kombinert studier med spill for barndomsklubben. Som krones med "årets-spiller-diplom" og historisk opprykk høsten 2019. Tre måneder senere slutter han fordi han ikke kjenner seg igjen i sin egen klubb. Huff, det er leit.

Slik svarer Fløya-ledelsen

Sportslig leder i Fløya, Bård Bergvoll, ønsker ikke å kommentere Rismos uttalelser og viser til styreleder Petter Dahl for kommentarer.

– Jeg har ingen kommentar. Jeg har ikke vært involvert i den prosesssen der, sier Bergvoll.

Styreleder Petter Dahl svarer i en SMS til iTromsø følgende på Rismos uttalelser.

– Fløya tar kandidatene vi møter på alvor. Utover det har jeg ingen kommentar. Påstandene knyttet til herrefotballen får stå for hans regning. Utover det har jeg ingen kommentar, skiver Dahl.

Publisert: Publisert: 3. februar 2020 11:03

Flere artikler