Her er en glisende Azemi tilbake i Tromsø: Åpner for å bli værende i TIL etter denne sesongen

Fitim Azemi (27) landet nok en gang i Tromsø på utlån fra en annen klubb, men om noen måneder kan han være TIL-spiller på permanent basis.

Publisert: Nå nettopp

GODT HUMØR: Fitim Azemi landet i Tromsø som et eneste stort smil. Foto: Robin Andersen

I nydelig solskinnsvær landet TILs nye spiss Fitim Azemi i Tromsø, som denne gangen kommer på lån ut sesongen fra Stabæk.

Ikledd en av TILs «Nieu» T-skjorter, med et stort smil om munnen, dukket han opp i ankomsthallen litt over 17.00.

– Men jeg måtte kjøpe T-skjorten selv, sier Azemi og ler godt.

– Hvordan er følelsen av å være tilbake?

– Følelsen er veldig bra. Jeg trengte litt trygge omgivelser. De hadde troen på meg i Stabæk også, men jeg følte meg veldig ønsket her og ønsker å bidra i sesongen som kommer, svarer 27-åringen.

GOD FØLELSE: Fitim Azemi sier han fikk en god følelse å være tilbake i Tromsø. Foto: Robin Andersen

– Jeg er åpen for å bli værende

Dette er andre gang Azemi ankommer Tromsø som TIL-spiller på utlån fra en annen klubb. I fjor ble han lånt ut fra Vålerenga, uten at TIL hadde opsjon på å kjøpe ham.

Denne gangen kommer Azemi på lån med opsjon på kjøp. Kristian Høydal ønsker ikke å kommentere en eventuell kjøpesum, men iTromsø kjenner til at prislappen for å hente Azemi på permanent basis er på under én million kroner.

GOD STEMNING: Det var god stemning mellom Lars Petter Andressen og Fitim Azemi da spissen landet i Tromsø i 17-tiden mandag. Foto: Robin Andersen

27-åringen er åpen for å bli værende lengre enn denne sesongen.

– Du skal ikke se bortifra det. Jeg snakket med pappa, som spurte om hva han tenkte om det. Han svarte at vi måtte klare å rykke opp, så kan du bare bli der, sier spissen.

Azemi forteller at kjæresten ikke har noe i mot å flytte opp til Tromsø etter hvert.

– Vi får se hva som skjer, men jeg er åpen for det, sier han.

SOLSKINN: Her hjelper Andressen hans nye spiss med bagasjen. Foto: Robin Andersen

– Det hadde vært perfekt

På flyplassen ble 27-åringen tatt imot av TILs spillerlogistikkansvarlige og assistenttrener Lars Petter Andressen.

Det at Azemi åpner for å bli i TIL utover dette året, er musikk i hans ører.

– Vi diskuterte i denne prosessen om vi skulle få han på en fast avtale, men det enkleste var å få han på lån først og en opsjonsavtale. Det ideelle er at han blir her lengre enn bare i år. Det hadde vært perfekt, sier Andressen.

