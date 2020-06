RBKs styremøte ferdig: – Vi har fortsatt full tillit til Eirik, men vi må vinne fotballkamper

Ivar Koteng sier det ikke er aktuelt å endre på trenerteamet i Rosenborg nå, men varsler det kan skje om resultatene ikke blir bedre.

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng. Foto: Christine Schefte

40 minutter før mandagens styremøte kom styreleder Ivar Koteng syklende til Brakka.

– Jeg ønsker ikke å svare på spørsmål før møtet, var hans korte svar til Adresseavisen.

– Men skal Eirik Hornelands ideer diskuteres?

– Det er svært sannsynlig, svarte Koteng, før han gikk inn på Brakka.

Her forlater Eirik Horneland Brakka etter mandagens styremøte. Foto: Christine Schefte

Møtet, som er et ordinært styremøte, startet klokken 17.00.

Klokken 19.12 kom trener Eirik Horneland ut fra Brakka, uten å ville si spesielt mye.

– Jeg har snakket nok i dag, uttalte han til pressen som sto utenfor Rosenborgs berømte klubbhus, samtidig som han uttrykte at det hadde vært et fint møte og at det ikke var noe nytt å meddele offentligheten.

Det tok ikke lang tid før resten av møtedeltakerne forlot Brakka. Kun styreleder Koteng skulle uttale seg til pressen som ventet.

– Vi har fortsatt full tillit til Eirik, men vi må vinne fotballkamper, sier han.

Inviterte Koteng til møte etter Molde-tapet

Søndag ble Koteng invitert av RBK-trener Eirik Horneland til et ekstraordinært møte. Der lanserte han sine tanker og ideer om veien videre.

– Jeg har ansvaret for at Rosenborg leverer gode sportslige prestasjoner, og når de ikke kommer, må jeg selge mine tanker og ideer videre til Ivar (Koteng, Rosenborgs styreleder, journ.anm.) om hvor veien går videre og hva vi må gjøre for å komme oss videre. Det har jeg gjort både til styre og administrasjon, sa Rosenborg-trener Eirik Horneland til Adresseavisen etter RBK-treningen tidligere mandag.

Det var dette som altså ble tema på mandagens styremøte på Brakka.

– Vi gikk gjennom tankene Eirik og jeg gjorde oss i går morges (søndag), og det vil føre til at vi setter i gang noen tiltak og en plan for å få dette bedre, sier Koteng - uten å utdype hvilke tiltak som kan komme.

Og får spørsmål fra TV 2 om det er aktuelt å endre på trenerteamet.

– Ikke som situasjonen er nå. Men om vi ikke får resultater over tid, er det selvfølgelig det. Det er både vi og Eirik helt klar over, svarer han.

– Har han vært åpen for å trekke seg på noe som helst vis?

– Eirik er en sånn type at han ønsker Rosenborg utvikling. Han står ikke i veien for noen løsninger, men vi ønsker å få til en løsning der vi er opptatte bare av å få Rosenborg bedre, og det er Eirik og, svarer Koteng - uten å si direkte ja eller nei.

Samtidig sier styrelederen at klubben, slik situasjonen er nå, ikke tenker på om det kan være aktuelt å få inn en trener som blir Hornelands overordnede i trenerteamet.

RBK har åpnet sesongen med uavgjort (0–0 hjemme mot Kristiansund) og tap (0–1 borte mot Molde) i Eliteserien.

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli skrev tidligere mandag at Åge Hareide fremstår som en åpenbar kandidat for Rosenborg nå.

Etter styremøtet mandag får Koteng spørsmål fra VG om de har diskutert noe med Hareide.

– Jeg vil ikke kommentere navn, men vi har tenkt ganske fritt, og Eirik er faktisk den som har tenkt friest.