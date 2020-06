Koteng før styremøtet: – Svært sannsynlig at vi diskuterer Horneland-ideene

Ivar Koteng ønsket ikke å prate med pressen før styremøtet, men bekreftet at det er «svært sannsynlig» at de skal diskutere Hornelands ideer.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ivar Koteng kom syklende til Brakka 40 minutter før styremøtet startet. Foto: Christine Schefte

40 minutter før mandagens styremøte kom styreleder Ivar Koteng syklende til Brakka.

– Jeg ønsker ikke å svare på spørsmål før møtet, var hans korte svar til Adresseavisen.

Men skal Eirik Hornelands ideer diskuteres?

– Det er svært sannsynlig, svarte Koteng, før han gikk inn på Brakka.

Klokka 17.00 starter møtet, som er et ordinært styremøte.

Inviterte Koteng til møte etter Molde-tapet

Søndag ble Koteng invitert av RBK-trener Eirik Horneland til et ekstraordinært møte. Der lanserte han sine tanker og ideer om veien videre.

Les også I Koteng-møte søndag. Leder RBK mot Glimt torsdag

– Jeg har ansvaret for at Rosenborg leverer gode sportslige prestasjoner, og når de ikke kommer, må jeg selge mine tanker og ideer videre til Ivar (Koteng, Rosenborgs styreleder, journ.anm.) om hvor veien går videre og hva vi må gjøre for å komme oss videre. Det har jeg gjort både til styre og administrasjon, sa Rosenborg-trener Eirik Horneland til Adresseavisen etter RBK-treningen tidligere mandag.

Les også Horneland henviste til RBK-styret om han er «rett mann»: Dette svarer Koteng

Etter hvert ble også daglig leder Tove Moe Dyrhaug, sportslig leder Mikael Dorsin og resten av Rosenborg-styret involvert

Les også Horneland tok opp rykteflommen med spillerne

– Slik at de er informert om mine tanker og ideer. Så skal vi bearbeide det noen dager, og så skal vi komme styrket utav det, sier Rosenborg-treneren, som etter tapet for Molde lørdag sa det var opp til styret å vurdere om han er rett mann til å snu resultatene.

Espen Viken var også innom Brakka like før Koteng kom. Han ønsket ikke å prate med pressen.

Horneland og Dorsin er også tilstede.

Les også Det finnes én opplagt kandidat: Åge Hareide

RBK har åpnet sesongen med uavgjort (0–0 hjemme mot Kristiansund) og tap (0–1 borte mot Molde) i Eliteserien.