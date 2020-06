Gjennomførte ekstremtriatlon fra Kristiansand til Hovden

Lørdag svømte, syklet og løp tjue sprekinger fra Kristiansand til enden av Setesdalen. – Om jeg ville gjort det igjen? Spør meg igjen om en uke, sier deltaker Hafdis Helgadottir.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det ble en tidlig lørdagsmorgen for de tjue deltakerne i ekstrem-triatlonen. Den første svømmepuljen hoppet i vannet på Odderøya kl. 04:30 lørdag. Foto: Enny-Karin Vindheim

KRISTIANSAND: – Jeg lurer jevnlig på hvorfor jeg gidder dette slitet, sier Hafdis Helgadottir lattermildt.

Hun er en av de tjue deltakerne som slet seg gjennom fulldistanseløpet Setesdølen 2020 på lørdag.

Triatlonen var til sammen på fire km svømming rundt Odderøya, 210 km sykling fra Kristiansand til Hovden og 42 km løping til enden av Setesdalen og tilbake til målgang på Hovden.

Hafdis Helgadottir fullførte løpedistansen på 5,45 timer. Foto: Enny-Karin Vindheim

– Kun på viljestyrke

Helgadottir trekker fram den siste delen av maratonløpet som den aller tyngste delen av fulldistanseløpet.

– De første ti kilometerne av løpingen gikk fint, men derfra til mål gikk det på rein viljestyrke. Jeg fullførte og det var det viktigste, sier Helgadottir, som forteller at hun slet med å få i seg nok næring på grunn av varmen.

Etter til sammen 16 timer med hard fysisk utfoldelse kom hun endelig over målstreken og kunne klappe seg selv fornøyd på skulderen. Lørdag kveld var det feiring med middag og bankett.

Flere av deltakerne har trent opp til ti timer i uka fram mot Setesdølen 2020. Mange av dem er med i Kristiansand Triathlon klubb. Foto: Enny-Karin Vindheim

– Hvorfor hadde du lyst til å gjennomføre en ekstremtriatlon?

– Mest for å trene mot et mål. Jeg lurer jevnlig på hvorfor jeg egentlig gidder dette slitet, men har kommet fram til det svaret – fordi jeg kan, forteller Helgadottir, som har trent målrettet fram mot den store dagen helt siden februar.

– Beintøft

Rittleder Arne Kristoffersen, som har vært med å arrangere Setesdølen 2020, legger heller ikke skjul på at triatlonen er en påkjenning for kroppen.

– Det er beintøft. Det er jo mange timer med hard fysisk utfoldelse, så man blir sliten, sier Kristoffersen.

Sykkel-etappen fra Kristiansand til Hovden er på 210 km. Foto: Enny-Karin Vindheim

Han forteller at han så mange stive bein under seremonien på morgenkvisten, da alle deltakerne fikk tildelt hver sin fullført-skjorte, også kalt «finisher-skjorte».

Triatlon som idrett startet opprinnelig med distansene 3800 meter

svømming, 180 km sykling og 42 km løping. Setesdølen er lengre og hardere, og går ifølge Kristoffersen under ekstrem-kategorien.

– Vi var utrolig heldig med både vind og vær. Noen fikk litt problemer med varmen, men alt i alt gikk det kjempefint, forteller Arne Kristoffersen på vei hjem fra Hovden i pøsregn. Foto: Enny-Karin Vindheim

– Ikke et vinnerfokus

Kristoffersen forteller at Setesdølen skiller seg ut fra andre triatloner i landet.

– Vi har et litt annerledes konsept, hvor vi ikke fokuserer på tidtaking og hvem som er først til mål. Det viktigste for oss er at alle fullfører og at laget gjennomfører sammen, sier han.

Setedølen ble arrangert for første gang i fjor, og navnet bunner i et ønske om å skille seg litt ut.

Haldisdottir forteller at det var bra forhold, og varmt i vannet under svømme-etappen rundt Odderøya på lørdag. Foto: Enny-Karin Vindheim

– De aller fleste fulldistanser i verden har brautende, amerikanske navn som Norseman og Ironman. Det må liksom ha «man» i seg for å være tøft nok. For å være en salgs motvekt har vi valgt å bruke norske, dialektord i stedet, sier Kristoffersen.

Arrangørene kontaktet derfor munnharpespilleren, Sigurd Brokke fra Valle, og fikk hjelp til å oversette flere av de engelske begrepene til vallemål.

Av den grunn har blant annet «finisher skjorta» fått navnet «eg æ ferig’e» og «support-team» har blitt til «hjelpisfókk» som er vallemål for dugnadsfolk.

Drikkestasjon i Byklebakken. Foto: Enny-Karin Vindheim

Gir honnør til «hjelpisfókk»

Den spreke sørlandsgjengen hadde også med seg tretti hjelpere. De bidro med alt fra følgebiler og følgebåter til matstasjoner langt oppe på vidda på Hovden.

– Hjelperne fortjener absolutt honnør. De stiller opp på dugnad og bruker hele helga si på oss deltakere, for at vi skal kunne kjøre en liten egotripp, forteller han.

– Skal Setesdølen arrangeres til neste år også?

– Det vet jeg ikke. Det er utrolig mye arbeid og det kreves mye av arrangør, støtteapparat og andre bidragsytere, Men det finnes mange gode krefter i både klubben og resten av dalen, så det er meget mulig vi satser videre, sier Kristoffersen.