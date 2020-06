Elyounoussi og Ajer blant storstjernene i Skottland

Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi er med på sesongens lag i skotsk fotball. Begge nordmennene spiller for Celtic.

Mohamed Elyounoussi og Kristoffer Ajer er inne på sesongens lag i skotsk fotball. Foto: Reuters / NTB scanpix

Det er avgitt over 500.000 stemmer i prosessen med å plukke ut topp-elleveren. Åtte av elleve mann spiller for Celtic. De tre andre er under kontrakt med Rangers.

Elyounoussis låneavtale med Celtic løper ut senere denne måneden, og det er uklart hva som skjer med ham videre. Han har siden sommeren 2018 hatt kontrakt med Premier League-klubben Southanmpton.

Ajers kontrakt er langt lenger, men han er en mann som ryktes til en større klubb allerede i sommer.

