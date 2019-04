Hylles etter at Frisk festet et lite finalegrep: – Han er helt syk i dag

STORHAMAR - FRISK ASKER 0–1

Søndag utlignet Frisk Asker til 1-1 i kamper i finaleserien med 4-2-seier på hjemmebane. Tirsdag ble det mer jubel for laget fra Asker. En scoring av Kyle Bonis etter et snaut kvarter i åpningsperioden ble avgjørende.

Hjemmelaget klarte nemlig aldri å slå tilbake. Mye av årsaken til det er Frisk-keeper Dahlberg, som sto som en levende vegg.

– Nicklas er helt syk i dag. Det var helt rått å se på. Men jeg synes også det er all kred til gutta foran der som gjør jobben og rydder unna, sa trener Jan André Aasland til TV 2 etter kampen.

Nøkkelkamp i Asker

Hovedperson Dahlberg tok sitt eget storspill med knusende ro. Han ble kåret til banens beste.

– Jeg synes vi forsvarer oss bra i dag. De har en del bra situasjoner, men vi hadde gode sjanser og kunne avgjort kampen tidligere vi også, sa Dahlberg.

Med 0-1-tapet har regjerende sluttspillmester Storhamar et tøft utgangspunkt dersom de skal kopiere fjorårets bragd. Hedmarkingene ligger under 1-2 i kamper før fjerde kampen i Asker torsdag. Finaleduellen avgjøres i best av sju kamper.

Skapte kjempesjanser

Det ble ett mål i den første perioden i tirsdagens kamp, men i den andre kunne det blitt mange flere. Det ble til tider et stormløp mot Frisk Askers mål. Hjemmelaget skapte enormt trykk i overtall, men Frisk-keeper Dahlberg sto glimrende og sørget for at vertene ikke klarte å utligne.

I stedet kunne det også fort stått 2-0 til Asker-laget. Sebastian Johansen kom nemlig alene med Storhamars keeper, fintet seg vakkert fri, men bommet helt med avslutningen.

I den avsluttende perioden fortsatte Storhamar-presset. Midtveis i perioden spilte laget seg til enorme muligheter, men de klarte ikke å overliste en Dahlberg i storform.

Dermed er Frisk i førersetet etter tre kamper.