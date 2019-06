Eliteserieprofil anklager Klanen for homohets etter Pride-markering: – Det er lavmål

– Jeg er vant til å få diverse tilrop fra motstandernes supportere. Det er som regel ikke et problem. Det jeg reagerer på er at det skjer i runden hvor vi støtter Pride med Pride-fargene på cornerflagget, der vi oppfordrer til at det er lov til å være glad i hvem man vil og at fotballen er for alle, sier Lars-Jørgen Salvesen.

Sarpsborg 08-profilen scoret åpningsmålet i 1–1-kampen mot Vålerenga søndag ettermiddag.

Kristansand-mannen mener det bør være en viss takhøyde på norske fotballtribuner, men mener at et sted går grensen.

– Noen ting kan man holde seg for gode for. Det er lavmål å bruke ord som har med Pride og forskjellige hudfarger å gjøre, sier han.

I en Twitter-post skriver han at Klanen kom med tilrop som «Jævla homse» og «Langt hår og rosa sko, homo».

Han har fått mye positiv respons i etterkant av innlegget.

Dagens Eliteserie runde skal støtte Pride og alle spillerne holder opp kort med «Fotball er for alle, uansett hvem man er glad i»



– Vil alltid være én idiot

Klanens talsperson, Erling Rostvåg, tar sterkt avstand fra kommentarene.

– Det er ingen som kan vaksinere seg mot idioter. Jo større forsamlingen er, jo vanskeligere er det, sier han.

Rostvåg var selv på kampen, men har ikke hørt kommentarene Salvesen skriver om.

– Det vil alltid være én eller annen idiot. Salvesen hadde en avskyelig fremtoning på banen i dag og at han fikk mye dritt tviler jeg ikke på. Men de kommentarene er ikke innafor, sier han.

Han poengterer at Klanen og Vålerenga støtter Pride. I går gikk flere av Klanens medlemmer i Pride-toget i Oslo-sentrum. Talspersonen mener Vålerenga-supportere ikke er noe verre enn hos andre klubber, men at det finnes en del holdningsproblemer generelt hos fotballsupportere.

– Det viser at man som samfunn har et stykke å gå. Fotballen generelt er i større grad enn mange andre arenaer litt macho på den teite måten. I noen sammenhenger er det gøy, men at det er en jobb å gjøre blant fotballsupportere er ikke noe å lure på, sier han.

– Det er hårreisende

Anita Alexandersen er arrangementsansvarlig i Vålerenga. Hun var selv til stede på søndagens kamp på Intility Arena.

Hun har heller ikke hørt tilropene rettet mot Sarpsborg 08-spissen, men er sjokkert over å høre det Salvesen har opplevd.

– Det sjokkerer meg. Hvis det er slik at supportere i 2019 sier sånt, synes jeg det er hårreisende. Unødvendig og dustete, rett og slett. Det hører ikke hjemme noe sted, sier Alexandersen.