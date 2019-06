Molde hodestups ut av cupen etter marerittstart

Aalesund - Molde 4–0 (2–0)

Hólmbert Fridjónsson brukte kun 17 minutter på å score to mål for hjemmelaget onsdag. Islendingen dempet først et innlegg fra Steen Sæthre og plasserte inn 1-0, før han tre minutter etterpå dunket inn 2-0 etter et innlegg som ble bokset rett i beina hans.

Vondt ble til verre for eliteserieklubben etter halvtimen. Ruben Gabrielsen fikk se det røde kortet da han fratok Fridjónsson en stor målsjanse alene med keeper Alex Craninx.

– I dag fikk vi juling. Det er klart at utvisningen dreper kampen. Det er soleklar offside i forkant, men det er vi selv som taper til syvende og sist, sa Molde-trener Erling Moe til NRK etter kampen.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Like dårlig start i andre omgang

Molde-trener Erling Moe manet spillerne sine fremover i annen omgang, men i stedet for redusering og en eventuell utligning, økte Aalesund ledelsen to ganger.

Først til 3-0 ti minutter ut etter et flott skudd med utsiden av høyrefoten fra Sondre Brunstad Fet. Tre minutter etterpå stanget Aron Elis Thrándarson inn 4-0 og bidro med det til at flere Molde-fans forlot stadion for å rekke en tidligere ferge hjem.

– Det er stort å slå Molde 4-0 på hjemmebane foran eget publikum. Dette er et lokalderby og betyr mye for mange. Som enkeltkamp er dette det største jeg har vært med på siden jeg kom til Aalesund, uttalte en stolt AaFK-trener Lars Bohinen.

Med Molde ute av norgesmesterskapet røk hele fem eliteserielag ut i 3. runde. Vålerenga, Strømsgodset, Lillestrøm og Sarpsborg 08 var de øvrige.

