Oilers forsterker: Henter offensiv spiller fra Tyskland

Rylan Schwartz (30) er klar for Oilers.

Rylan Schwartz er klar for Oilers. 30-åringen skal spille resten av sesongen for Oilers og kommer fra spill i tyske Nürnberg. Foto: Thomas Hahn (bildet gjengitt med tillatelse)

Rylan Schwartz er en 30 år gammel offensiv spiller (senter) og kommer fra spill i tyske Nürnberg IceTigers.

30-åringen har både canadisk og tysk pass og har spilt de fire siste sesongene i Tyskland, de tre siste i toppdivisjonen DEL. Denne sesongen står han med ti målpoeng (5+5) på 31 kamper.

Schwartz har også erfaring fra AHL, nivå to i USA og Canada, samt ECHL (nivå tre) og kommer til Stavanger onsdag formiddag.

Oilers jobber med å få Schwartz spilleklar til torsdagens møte med Frisk Asker i DNB Arena.

Pål Haukali Higson så Oilers’ nysignering første gang i 2012. Foto: Pål Christensen

Kan også spille ving

– Dette er en spiller med en solid merittliste. Han er en bra spiller, en solid senter som også kan spille ving. Han er kreativ, har god teknikk, er proff og jobber hardt. En spiller som vi håper og tror skal kunne bidra godt offensivt for oss, sier Oilers sportssjef, Pål Haukali Higson, til Aftenbladet.

Ettersom spilleren er EU-borger gjennom sitt tyske pass, håper Higson det skal gå raskt å få ham spilleklar. De slipper å vente på arbeidstillatelse for mannen som er storebroren til mer kjente Jaden Schwartz (27) som spiller i NHL-klubben St. Louis Blues.

Så ham i 2012

Higson sier han har fulgt spilleren i mange år.

– Jeg så ham første gang i 2012 da jeg var i USA. Da så jeg ham spille collegehockey. Da trodde jeg ikke han skulle bli aktuell for oss med det første. Og det ble han ikke, heller.

– Men så skjønte vi at Europa kunne bli aktuelt for ham, så dro han til Tyskland, og vi hadde ikke Schwartz på blokken før nå. Vi er glade for at han kommer til oss, sier Higson.

I Oilers får han drakt nummer 71.

Publisert: Publisert: 11. februar 2020 13:18 Oppdatert: 11. februar 2020 13:56

