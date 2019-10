Mandagens uavgjortresultat betyr at Manchester United står med fattige ni poeng etter syv kamper. Det er rødtrøyenes svakeste uttelling siden 1989. Old Trafford-klubben har med andre ord aldri før hatt en dårligere start på en Premier League-sesong.

Da skulle man tro Solskjær ville få mye pepper i engelske avisspalter, men der blir det i stedet viet mye plass på å beskrive fallet både Manchester United og Arsenal har hatt som fotballgiganter de siste årene.

«Et stort rivaloppgjør druknet i en strøm av middelmådighet», står det i tittelen i kampanalysen signert BBCs Phil McNulty.

Han påpeker at kampene mellom Manchester United og Arsenal i sin tid var det beste Premier League hadde å by på, men «de dagene lot til å være lysår unna på en regntung mandagskveld på Old Trafford».

LES MER: Solskjær måtte svare for den dårligste starten på 30 år

JASON CAIRNDUFF / REUTERS / NTB SCANPIX

Legende freder Solskjær

BBCs fotballskribent kommer ikke helt unna stikk i retning Uniteds norske manager. Han trekker frem at Solskjær har plukket to poeng færre på 28 seriekamper enn det José Mourinho gjorde i sine 28 siste før portugiseren ble sparket.

«Solskjær-oppturen har flatet ut på spektakulært vis», skriver McNulty. Han legger til at «Solskjær fortsatt har mye å bevise».

Manchester United-legenden Roy Keane spår mer trøbbel for gamleklubben, men mener det blir helt feil å snakke om nok et mangerskifte.

– De har gitt Solskjær jobben og kontrakten, så nå må de støtte ham og la ham fortsette. Gi ham to overgangsvinduer, sa Keane i Sky Sports-studioet.

– Er det flere tøffe dager i vente? Det kan du sette livet ditt på, men United må stå imot, la han til.

ANDREW YATES / X03469

«Rekord i upressede feil»

Som BBC er også Sky Sports, The Guardian og The Independent mest opptatt av å beskrive hvor falmet klassikeren Manchester United – Arsenal er blitt.

«Solskjær og (Unai) Emery har mye jobb foran seg. Dagene da Manchester United og Arsenal kjempet om tittelen føles som en tid for veldig lenge siden», skriver Sky Sports-skribent Nick Wright.

Lokalavisen Manchester Evening News bet seg merke i hvor uslepne lagene var i pasningsspillet, særlig før pause. «Det ville trolig blitt satt rekord i antall upressede feil dersom det hadde vært en statistikk for det i toppdivisjonen», står det i kampreferatet.

STEPHEN HIRD / REUTERS / NTB SCANPIX

Mer bortetrøbbel?

Manchester United går inn i en vrien periode. Seks av de syv neste kampene i alle turneringer spille på bortebane, og det innbyr ikke til optimisme. Solskjær har ikke ledet klubben til tre poeng utenfor Old Trafford siden februar.

Uniteds ene hjemmekamp i løpet av de neste ukene er mot serieleder og erkerival Liverpool.

Neste oppgave for Manchester United er torsdagens europaligamøte med AZ Alkmaar i Nederland. Deretter venter formsvake Newcastle på St. James’ Park søndag.