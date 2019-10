Norske VM-gullvinnere. Fra venstre: Kristian Moxnes, Anna Moxnes og Andreas Mosling. Willy Boykens

Fallskjermtrio med base på Voss tok VM-gull

Anna Moxnes, Kristian Moxnes og Andreas Mosling sørget for norsk gulljubel.

– Det er ganske stort. Vi har trent i fem år for dette, sier Andreas Mosling på telefon fra Arizona.

I helgen tok han gull, sammen med Anna og Kristian Moxnes, i disiplinen freefly, da VM i fallskjerm ble avsluttet i USA. De tre tilhører klubben Zion Freefly, som har base hos Voss Fallskjermklubb.

Kristian og Anna Moxnes i svevet. Sistemann på laget, Andreas Mosling, står for bildet. Andreas Mosling

– Naturlig med litt frykt

I freefly kaster utøverne seg ut fra et fly 4000 meter over bakken. De får så 42 sekunder på seg til å gjennomføre diverse triks og formasjoner. Én av de tre på laget filmer oppvisningen, for så å levere opptaket til dommerne etter landing.

– Det kan sammenlignes med en egenkomponert danserutine, sier Mosling, som sto for Norges videoopptak.

Dommerne gir poeng ut ifra utførelsen og vanskelighetsgrad. Den norske trioen hadde en gjennomsnittsscore på 8,1 (av 10) på sine syv forsøk.

Dermed ble fem år med hardt arbeid belønnet med gullmedalje. Men selv om man har mellom 5500 og 10.000 hopp bak seg, er det ikke «bare, bare» å drive luftakrobatikk.

– Man er jo ikke livredd, men det blir naturlig å ha litt frykt. Konkurranse fører alltid litt ekstra press med seg, sier Mosling.

Han forteller at det vanskeligste rett og slett er «å holde seg på samme stykke himmel».

Frankrike ble nummer to, mens Sveits tok bronsemedaljen.