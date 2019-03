MMA-stjernen hyller Solskjær: – De er nødt til å gi ham jobben permanent

Ole Gunnar Solskjær har hatt en eventyrlig start på trenerkarrieren i Manchester United.

Etter at nordmannen tok over som midlertidig manager for sparkede José Mourinho i desember, har Solskjær vunnet 15 av 20 kamper.

På tross av to strake tap før landslagspausen, mot Arsenal i Premier League og Wolverhampton i FA-cupen, er Solskjær fortsatt den store favoritten til å få jobben permanent.

– Må få jobben permanent

En av dem som er en stor beundrer av nordmannen, er MMA-utøveren Conor McGregor. Mixed martial arts-utøveren Conor McGregor var nummer 18 på Business Insiders liste over verdens mest berømte idrettsutøvere i 2018. Han har godt over syv millioner følgere på Twitter – og over 30 millioner på Instagram.

– Ole Gunnar er en spesiell mann! Jeg synes han har gjort en utrolig jobb med United. De er nødt til å gi ham jobben permanent. Du kan føle stoltheten og lidenskapen han har for klubben, og ser at spillerne er beæret over å bære klubbemblemet under ham. Han har virkelig fått spillerne til å prestere. Som en stolt ire føler jeg det samme som å representere mitt hjemland, Irland, sier McGregor i et intervju med FIFA.com, før han avslutter svaret med den nye hymnen til Solskjær:

– Ole’s at the wheel, tell me how good does it feel, utroper han.

John Locher / TT NYHETSBYRÅN

– Rashford og Pogba har vært fantastiske

Under Solskjærs ledelse er det flere spillere som har fått en total omveltning sammenlignet med tiden under Mourinho.

To av spillerne som har vært blant Solskjærs viktigste brikker er Marcus Rashford og Paul Pogba. Rashford, som ble brukt mest på kanten under Mourinho, er blitt trukket frem som midtspiss til stor suksess. Pogba, som til slutt hadde et destruktivt forhold til Mourinho, har fått United-karrieren snudd på hodet, og har vært blant de aller beste spillerne hittil under Solskjærs ledelse.

– Paul Pogba og Marcus Rashford har vært spesielt fremragende under Solskjær. De er unge, selvsikre og fryktløse atleter som tror på egne ferdigheter. Se hvordan Rashford, som aldri har tatt et straffespark, i en alder av 21 år, med vekten av hele verden på egne skuldrer, står frem og scorer mot PSG. For en kveld.

JASON CAIRNDUFF / REUTERS

McGregor, som har vært en stor fan av Manchester United helt siden ung alder, forteller også i intervjuet at han ble inspirert av trenerlegende Sir Alex Ferguson.

– Det å ha så mye suksess over en så lang periode er bemerkelsesverdig, og noe jeg fortsatt blir inspirert av. Og Ferguson gjorde det med å dyrke unggutter til store stjerner, istedenfor å bruke masse penger slik som disse andre managerne gjør, sier McGregor.

– Det har vært fantastisk å se Sir Alex tilbake i god helse og fortsatt komme på United-kamper. For en lidenskap. Jeg ønsker ham og hans familie alt det beste, legger idrettsstjernen til.