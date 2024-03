– Proffboksing skal være litt show, men det her blir freakshow, sier Thomas Hansvoll til VG.

Selv har han 32 proffkamper, og følger sporten tett som kommentator, men 49-åringen mener kampen er så «dustete» at han egentlig ikke har spesielt lyst til å uttale seg.

– Jeg skjønner selvfølgelig at den kommer til å generere mye penger og oppmerksomhet. Men sportslig har den overhodet ingen verdi, mener Hansvoll.

Tyson er regnet for å være en av tidenes aller beste tungvektsboksere, og hans møter med Evander Holyfield på midten av 90-tallet sørget for hysteri rundt boksesporten – både på godt og vondt.

Tyson til VG i 2013: – Jeg har tidvis vært en veldig dårlig person

KRITISK: Thomas Hansvoll (t.v.), her sammen med den legendariske ringannonsøren Michael Buffer i Oslo i 2016, har veldig lite til overs for sommerens «storkamp». Foto: Per Opsahl / VG

Da Tyson bet en bit av øret til Holyfield i den andre kampen i Las Vegas i juni 1997 ble han disket. Sportslig klarte han aldri å nå toppen igjen, men har opplagt beholdt formen og har en imponerende fysikk tross sin høye alder.

– Tyson er 57 år og kampen mellom han og Roy Jones ble bare en pinlig flopp sånn jeg så det, sier Hansvoll og tenker på showkampen mellom de to bokseikonene i 2020.

For få dager siden annonserte den amerikanske influenseren og superkjendisen Jake Paul, som har bokset flere kamper de siste årene, at han skal møte Tyson i ringen på AT & T Stadium i Arlington, Texas 20. juli.

Arenaen har plass til over 80.000 tilskuere. Kampen skal vises på Netflix, og det kommer til å være enorme penger involvert. Så gjenstår det å se om duellen kan skape like store inntekter som boksekampen mellom Floyd Mayweather og Conor McGregor i 2017 – noe som ble et enorm sirkus i Las Vegas.

Hansvoll er klar på at duellen mellom Tyson og Paul har null sportslig interesse.

– Nå syns jeg de drar strikken såpass langt at det blir ødeleggende for sporten, slår han fast.

Det er ikke bare Hansvoll som reagerer på at Tyson skal tilbake i ringen, og vil være 58 år når kampen arrangeres.

- Det er bare trist. Mike Tyson var et av mine idoler da jeg vokste opp. Men å se ham bokse som 57- eller 58-åring - nei, dette er ikke noe for meg, sier den britiske boksepromotoren Eddie Hearn til Daily Mail.

PS! Jake Paul er broren til Logan Paul. Brødrene er internettkjendiser og har begge drevet med boksing de siste årene. Jake Paul har gått ti proffkamper og vunnet ni av dem, seks på knockout.