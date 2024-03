– Først og fremst forbannet, sier Warholm om da han krysset mållinjen som nummer to bak Alexander Doom fra Belgia.

– Det var et gull tapt. Jeg kom hit for å ta gull. Men det er en tøff vei for å ta gullet og belgieren løp jo ut av eget skinn i dag, han dro noe ut av hatten jeg ikke trodde han hadde. Men all respekt, for han ga meg veldig god kamp. I 370–380 meter så trodde jeg at jeg hadde det, sier Warholm til VG.

Han har en enkel forklaring på hvorfor det glapp på de siste meterne.

– Jeg fikk syra, sier Warholm.

1 / 4 INNENDØRS-VM: Karsten Warholm tok sølv på 400 meter i Glasgow. Belgiske Alexander Doom (hendene på hodet) vant løpet.







Den ferske verdensmesteren på 400 så rett og slett ut til å ha fått sjokk etter at han klarte å slå Warholm i VM-finalen på 400 meter innendørs.

Doom dro seg gjennom håret med hendene og hadde et spørrende blikk da han tittet mot Warholm etter at belgieren var først over målstreken.

Alexander Doom vant på tiden 45,25, mens Warholm var i mål på 45,34 sekunder.

Warholm innrømmer at det kom noen stygge gloser etter at han ble slått.

– Jeg har satt meg selv i en posisjon hvor bare gull er bra nok alltid når jeg stiller til start. Da blir man veldig skuffet når det ikke går. Men det er dumt å være skuffet etter et sølv, men jeg er grådig da, og vil alltid ha mer, sier Warholm i pressesonen etter løpet.

Warholm hadde beste personlige rekord av de seks til start i VM-finalen med 45,05 sekunder. Det var gullvinneren som hadde nest raskeste tid i finalefeltet med 45,69 sekunder, men han satte en solid ny personlig rekord da han tok VM-gull.

I damefinalen, før herrene løp, satte Femke Bol fra Nedersland ny verdensrekord på 400 meter innendørs med tiden 49,17 da hun tok et suverent VM-gull.

FEMKE BOL Verdensrekord

Karsten Warholm har tidligere tatt to EM-gull på 400 meter innendørs, det skjedde i Istanbul i fjor og i nettopp Glasgow i 2019.

Med hekk på distansen har Warholm tre VM-gull og ett OL-gull.

Warholm tok seg enkelt videre til finalen. Det skjedde fredag kveld: