Fotballsupportere verden over vil benke seg foran TV-skjermene til avspark mellom lagene søndag klokken 16.45. I England bygger mediene opp til kampen mellom de to tetlagene med intervjuer av de største profilene.

Til magasinet FourFourTwo omtaler Alexander-Arnold City som en maskin som er bygget for å vinne kamper.

Liverpool-spilleren mener at deres største rival de åtte siste årene har et annet utgangspunkt på grunn av klubbens finansielle muskler.

– Ser man tilbake på denne epoken, selv om de har vunnet flere titler enn oss og nok har vært mer suksessfulle, betyr våre trofeer mer for oss og supporterne våre på grunn av den økonomiske situasjonen i klubbene, påstår Alexander-Arnold.

I et møte med Sky Sports har Haaland fått opplest kommentarene. Nordmannen stusser over det han hører. Jærbuen viser til at han vant Premier League, Champions League og FA-cupen med City i fjor, og at det betydde mye.

– Hvis han vil si det, OK. Jeg har vært her ett år, og vunnet trippelen. Det var en ganske fin følelse. Jeg tror ikke han kjenner den følelsen, sier Haaland, med henvisning til at Alexander-Arnold ikke har tatt tre titler på én sesong noen gang.

– Slike kommentarer fra motstanderspillere ... Gjør det kamper som dette mer «spicy»?

– Han kan snakke så mye han vil. Jeg vet ikke hvorfor han gjør det, men jeg bryr meg ikke.

JUBLET: Slik feiret Erling Braut Haaland scoring i 3–1-seieren over FC København i onsdagens Champions League-match. Foto: PAUL ELLIS / AFP / NTB

City har vunnet Premier League fem av de seks siste årene. Kun i 2019/2020-sesongen har Liverpool klart å bryte dominansen til Pep Guardiolas mannskap.

Alexander-Arnold mener likevel at troppen manager Jürgen Klopp har satt sammen verdsettes høyere av deres supportere enn tilfellet er i den lyseblå delen av Manchester.

– Måten vi har bygget laget vårt på, betyr nok mer for fansen vår, hevder 25-åringen.

Haaland fremstår uanfektet i intervjuet med Sky Sports. Nordmannen ser frem til matchen og resten av tittelkampen. Foran helgens runde leder Liverpool med ett poeng på City og med to til Martin Ødegaards Arsenal.

– Som i fjor, syns jeg vi er i en ganske interessant tittelkamp. Det er det som er så bra med Premier League. Det er så mange som kan vinne. De siste årene har det vært Manchester City, og vi skal prøve å gjøre det igjen. Det blir ikke enkelt, men vi er gode, minner Haaland om.

KJEMPER OM TITTELEN: Erling Braut Haaland og lagkameratene skal til Anfield søndag ettermiddag. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / NTB

Pål Christian Møller er formann i den norske supporterklubben til Liverpool. Han reagerer slik på det som blir sagt fra Alexander-Arnold:

– Vi har utrolig mye lenger tradisjoner i Liverpool enn City. Jeg vil ikke snakke ned City-supporterne. De er sikkert veldig glad for titlene de har vunnet. Men det som skulle til for at de skulle vinne, var enorme pengesekker, ubegrensede midler, sier Møller til VG.

– Så jeg syns det Liverpool har fått til er mer imponerende, i og med at den ene klubben har hatt ubegrensede ressurser. Klopp og hans folk har utviklet spillere som Mohamed Salah, Roberto Firmino, Alisson, Virgil van Dijk og Sadio Mané til å bli verdensklasse, mener Møller.

Ser man på oppgitte overgangssummer, har imidlertid også Liverpool brukt masse penger på typer som nettopp Alisson (65 millioner pund), van Dijk (75 millioner pund), Darwin Nunez (85 millioner pund) og Dominik Szoboszlai (60 millioner pund).

– Hvordan ser du på søndagens match med tanke på tittelkampen?

– Det kan være helt avgjørende. Det er en ekstremt viktig kamp. Hvis Liverpool taper, blir det en utfordring å ta igjen City - og motsatt. Det kan selvfølgelig bli uavgjort, men jeg har veldig stor tro på at Liverpool vinner.