Mads Østberg (36) ser optimistisk på 2024 med EM-gull som mål - og nå igjen som fabrikkfører for franske Citroën.

Men satsingen skal fortsatt driftes av hans ungarske team.

– Målet er å slå tilbake fra i fjor og ta EM-gull, sier Østberg.

Han vant VM-gull i WRC2-klassen i 2020.

– I fjor hadde vi så store problemer med bilen at vi måtte stå over tre EM-løp. Heldigvis vant jeg det siste løpet i 2023, i Ungarn. Det hjalp godt.

Bilene som i VM er «B-klassen» er toppklassen i EM.

VG snakker med ham etter to testdager i Ungarn, der han faktisk kjørte med kartleseren som satt i bilen som var involvert i ulykken der fire tilskuere døde i Ungarn sist helg.

– Målet til Citroën er selvfølgelig å selge biler, både rallybiler og vanlige personbiler, forteller Østberg.

Det er det østfoldingen som skal sørge for. De to siste årene har Østberg kjørt under en ren ungarsk satsing, men i 2024 blir han igjen støttet av den franske bilfabrikkens motorsportsavdeling.

– Det er både en økonomisk og teknisk støtte, forteller Østberg.

EM-sesongen starter i Ungarn om ei drøy uke. Det blir med den gamle bilen, som de nå har fått orden på.

– Citroën bygger ny bil, men den blir ikke klar til EM-starten, forteller Østberg.

EM skal i 2024 bestå av fem asfaltløp og tre grusløp. Blant løpene er det tidligere Svenske-rally, som ikke lenger er en del av VM og om vinteren, men som nå er et sommerrally i EM.

Østbergs tidligere konkurrent i rally-VM Hayden Padden vant og skal kjøre EM også i år.

– Det er et veldig bra startfelt, sier Mads Østberg.