Flere videoer som spres på sosiale medier viser at Hamdallah prater med en tilskuer, og opplever at en tilskuer slår ham med noe som kan se ut som et tau eller belte.

Ut fra bildene virker det som det hele starter med at spilleren - som har draktnummer 99 - kaster vann fra drikkeflasken mot tilskueren, som umiddelbart begynner å piske.

Både flere av Hamdallahs lagkamerater og personer på tribunen bryter inn og stopper situasjonen. Marca skriver at folk fra klubben prøver å komme seg opp på tribunen til mannen som slår, men at vakter til slutt griper inn.

Marokkaneren spilte for Aalesund i 2013. Han scoret da 15 mål på 27 kamper i Eliteserien.

Han har siden 2018 spilt i den saudiarabiske ligaen, nå for Al-Ittihad. Etter oppholdet i Norge har han også spilt i Kina og Qatar.

Det var NRK som først omtalte saken.

Al-Hilal slo Al-Ittihad 4–1.

Ifølge flere kilder ble tilskueren arrestert etterpå. Dette er ikke bekreftet av offisielle kilder.

Flere internasjonale profiler spiller for den samme klubben, blant dem Karim Benzema, N'Golo Kanté og Fabinho.