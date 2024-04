«Verdens beste spill er inne i en ny gullalder», skriver den spanske avisen Marca.

Og vi er bare halvveis med to kamper mellom to av Europas aller beste og mest underholdende lag.

Vendingene kom tett, og de var mange. Perlescoringene det samme. City ledet to ganger, Real Madrid én og uavgjort ble det til slutt.

Først var det hjemmesupporterne som ikke trodde deres egne øyne. De ledet 2–1 i annen omgang, men så to kom øyeblikk med City-magi:

Først da Phil Walter Foden dro seg inn i banen og banket ballen i vinkelen.

Så da venstreback Josko Gvardiol (!) banket ballen i den motsatte vinkelen med sin antatt svakere fot til 2–3.

HVEM AV DISSE TROR DU SCORET? Det var faktisk ikke Erling Braut Haaland, som her gratulerer venstreback Josko Gvardiol med sitt langskudd i krysset. Foto: Jose Breton / AP / NTB

«Vi vet hvem vi er, vi vet hvem vi er, de beste i Europa, vi vet hvem vi er», runget utover stadion fra borteseksjonen.

Og akkurat mens de sang det, dukket Federico Valverde opp for Real Madrid. Han banket ballen i mål på hel volley, han, til 3–3.

Med det sluttresultatet er det fordel Manchester City før returoppgjøret i England neste onsdag.

VERDIG PUNKTUM: Federico Valverde og hans lagkamerater feirer 3–3-målet, som redder håpet for Real Madrid før returoppgjøret. Foto: JAVIER SORIANO / AFP / NTB

Det ble en mildt sagt livlig start på kampen.

Aurélien Tchouaméni felte Jack Grealish og pådro seg gult kort. Utenfor sekstenmeteren så det helt klart best ut å legge inn på frisparket.

Men Bernardo Silva sjokkerte hjemmelagets målvakt Andrij Lunin ved å skyte mot korthjørnet i stedet, og City tok ledelsen etter bare 108 sekunder. Det var en stor dose geni, og en klype svakt keeperspill.

LURTE ALLE: Bernardo Silva snek inn 1–0 for City tidlig på Santiago Bernabéu. Foto: Juan Medina / Reuters / NTB

Haaland fikk sin første – og egentlig eneste – mulighet kort tid etter, men Lunin reddet i korthjørnet.

Eduardo Camavinga utlignet for vertene da skuddet hans fra distanse fikk en retningsforandring i Ruben Dias. Kampen var 13 minutter gammel og man fikk følelsen av at det var en fotballklassiker i emning.

Følelsen ble ikke svakere da Rodrygo bare minuttet senere kom seg fri og fikk lirket ballen i mål bak Stefan Ortega.

To brutale minutter snudde alt for Manchester City. Før to like brutale minutter for Real Madrid snudde alt tilbake igjen i annen omgang.

Og så kom Valverdes kanon som et verdig punktum på en moderne klassiker.

TYSK MUR: Antonio Rüdiger rett og slett nektet å slippe Haaland av syne. Foto: JuanJo Martin / EPA / NTB

Men det var ikke Haalands kveld rent isolert. Han fikk få, om noen, pasninger i gode posisjoner, og klarte ikke å sette sitt preg på kampen.

Som i tilsvarende kamp i fjor hadde Real Madrid-stopper Antonio Rüdiger overtaket i den interne duellen.

– Haaland er gratispassasjer akkurat nå, skrev The Guardians Jamie Jackson underveis i første omgang.

TYSK OVERMANN: Antonio Rüdiger gjorde en strålende jobb med å nøytralisere Haaland, i år som i fjor. Foto: JAVIER SORIANO / AFP / NTB

– Om Haaland ikke skal bidra noe i det oppbyggende spillet, må han simpelthen score på sjansene han får, skrev Sam Lee i The Athletic.

I første omgang var han den spilleren med færrest touch av samtlige 22 på banen.

Til hans forsvar: Rüdiger lovet å ta duellen mot Haaland personlig, og det så det virkelig ut som at han gjorde. Hvor enn Haaland snudde seg, så han tyskerens innbitte ansikt.

Men det gjør til slutt lite i det store bildet. Manchester City har fordelen med seg.

Og resten av Santiago Bernabeu kan puste ut etter en heseblesende fotballkamp.