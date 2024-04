Den tidligere Vålerenga-treneren mener at Brann, og flere andre norske klubber, stiller siktet for lavt.

– Når Brann tar sølv i fjor, så skal Brann utfordre om seriegullet i år, mener Fagermo.

For første gang på 16 år åpner eliteserien uten at den profilerte treneren på sidelinjen. Han er ikke imponert over ambisjonene kledd i rødt og hvitt.

– Per nå er både Bodø/Glimt og Molde lysår foran alle andre i norsk eliteserie, har Eirik Horneland sagt til VG.

Brann har vært forsiktige på spillemarkedet.

Danske Emil Kornvig har kommet inn. Men Brann-treneren nynner definitivt ikke på supporternes «Gullet ska hem» foran eliteseriepremieren.

– Brann kommer fra Norges nest største by med et helt annet inntektspotensial enn Bodø og Molde. Du kan selvsagt si at de henter mye penger ved å spille i Europa. Men nå ser du at nesten alle norske fotballedere forsvarer seg med at Glimt og Molde «driver en egen idrett» på grunn av dette, sier Fagermo.

Han påpeker at Bodø regnes som Norges 15. største by og at Molde befinner seg på 23. plass regnet i antall innbyggere.

– Det er som om Brighton og Bournemouth skulle ha dominert Premier League, mener Fagermo og fortsetter:

– Det er blitt en aksept for at ingen kan konkurrere med Glimt og Molde.

Serieåpningen Vis mer ↓ 31. mars (1. påskedag): Odd – Haugesund (kl. 18.00) 1. april (2. påskedag): Fredrikstad – Bodø/Glimt (kl. 14.30) Tromsø – Brann (kl. 17.00) Molde – Strømsgodset (kl. 17.00) Lillestrøm – Kristiansund (kl. 17.00) Viking – Sarpsborg (kl. 19.15) 2. april: KFUM – HamKam (kl. 19.00)

Det er lenge siden det ble jublet for seriegull i de største norske byene. Rosenborg vant sitt siste ligagull i 2018, Brann i 2007, Vålerenga i 2005 og Viking helt tilbake i 1991.

– Det er en spennende treneransettelse i RBK. Men uansett hvor flinke de er så får de ikke to år på å bygge opp laget. For det er Rosenborg. Du kan ha en mellomsesong i Odd, men ikke i RBK, Vålerenga eller Brann, mener Fagermo med 12 års erfaring fra nettopp Odd.

Inntektene fra spillersalg har skutt i været etter suksessen til norskproduserte spillere som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. Norske klubber solgte spillere for nesten en milliard kroner i 2023.

– Jeg mener det økte spillersalget er blitt en sovepute for en del norske ledere i eliteserien. Mange klubber får inn 10–15 millioner kroner for en spiller. I stedet for å jobbe enda hardere for å skaffe inntekter fra publikum og marked, blir pengene ofte brukt på drift. De burde heller ha vært reinvestert i sport, mener Fagermo.

GULL OG SØLV: Eirik Horneland og Brann vant cupgull og seriesølv i løpet av 2023. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Han savner ambisjoner om noe større.

– Det er så få fotballedere som tør å si at «vi skal ta gull». Jeg tror nesten ingen, sier trenerveteranen.

– Det er etter min mening en defensiv holdning fordi de ikke ønsker press selv. Kan du si meg hvilke klubber i Norge har ambisjoner om å ta opp kampen? Nå skal Rosenborg bruke tid. Men du får ikke tid. Klubbene fra de største byene må ha helt andre ambisjoner. Det er klart at Brann og Viking skal ha ambisjoner om å utfordre Molde som ble nummer fem i serien sist sesong, sier han.

Selv klarte Dag-Eilev Fagermo ikke å løfte Vålerenga videre opp fra bronsen i 2020. Det endte med sparken tre år senere.

– Vi klarte ikke å utnytte det momentet og det økonomiske overskuddet vi hadde den gangen, erkjenner han.

Fagermo mener at Bodø/Glimt har vist helt andre kvaliteter. Klubben tok svært overraskende seriesølv for fem år siden og har løftet seg videre opp på europeisk nivå.

Han er usikker på Brann og Tromsø kommer til å forvalte forrige sesongs sølv- og bronsemedaljer på samme måte.

– Bodø/Glimt har klart å beholde momentet og har fortsatt å utvikle seg. Brann og Tromsø har vært veldig flinke til å hente spillere, og bygget seg opp. Så er spørsmålet om de kan ta det videre?

Første del av svaret kommer 2. påskedag. Da møtes TIL og Brann på Romssa Arena.

