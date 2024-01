Det europeiske håndballforbundet bekrefter lørdag formiddag at protesten er avvist.

– Etter nøye gjennomgang av situasjonen har panelet bestemt at det er dommernes valg å bruke videodømming eller ikke, skriver forbundet i en melding.

Svenskene protesterte etter at Frankrike sikret ekstraomganger på direkte frikast. Elohim Prandi løftet foten, noe som ikke er lov ifølge regelverket.

Se det omstridte målet her:

– Vi har fått videodømming for en grunn. Da skal man vel se på tvilsomme situasjoner, spesielt på dette tidspunktet av matchen, sa Sveriges norske landslagstrener Glenn Solberg.

Nå ønsker svenskene en regelendring. De vil at en tredje dommer skal kunne gripe inn og kreve gjennomgang på video, skriver Aftonbladet.

– Målet vårt med dette er å sørge for at ingen andre havner i samme situasjon som vi havnet i går. Flere bør få delta og bestemme om de vil se en video eller ikke. At det ikke bare er dommerne som gjør det, sier Glenn Solberg ifølge avisen.

Frankrike vant til slutt og sikret finaleplass mot Danmark.

EHF skriver at svenskene har mulighet til å anke avgjørelsen.

– Det skal ikke være godkjent. Men la oss hylle skuddet. Det er et fullstendig vanvittig skudd, sa Viaplays ekspertkommentator Joachim Boldsen.

– Det er urettferdig. Vi blir bortdømt, sa Glenn Solbergs assistent Michael Apelgren til Aftonbladet.