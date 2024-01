Ifølge Daily Mail har Cusacks familie lagt fram ny informasjon for FA, som gjør at de nå vil se nærmere på saken på nytt.

27 år gamle Cusack ble funnet død hjemme i Derbyshire 20. september i fjor. Det ble ikke ansett å være noe mistenkelig rundt dødsfallet.

I november skrev VG om at Sheffield United iverksatte en intern gransking etter at familien hadde ytret bekymring rundt enkelte forhold i klubben.

Denne granskingen konkluderte med at det ikke hadde skjedd noe galt. Cusack var Sheffield Uniteds visekaptein og lengst fartstid av samtlige spillere i klubben.

Hun var også den første i klubben som nådde 100 kamper. Ifølge Daily Mail møttes Cusacks familie med representanter fra FA denne uken.

Konklusjonen for etterforskningen var at det ikke fantes noen beviser for at klubben hadde gjort noe galt.

Familien mente at Cusack endret atferd fra februar og at det var en sammenheng med ansettelsen av en ny trener i klubben.

Nå skal altså det engelske fotballforbundet se nærmere på saken.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av VGs journalister.