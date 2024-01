– Jeg syns ikke det var noen grunn til å pakke det inn og gjemme det vekk. Jeg kunne like gjerne være ærlig om det, forteller Hansen til VG i dag.

I februar i fjor hadde han nettopp ledet Danmark til nasjonens tredje VM-gull på rad. Han var nylig kommet hjem til Aalborg etter 10 suksessrike sesonger som stjerne i franske Paris Saint-Germain.

For et av dansk idrettshistories største ikoner kom så den overraskende beskjeden: Klubben opplyste at Hansen trengte hjelp.

«Vi har sammen truffet det eneste riktige valg, at Mikkel får den nødvendige tid og profesjonell støtte til å komme seg.»

I TYSKLAND: Mikkel Hansen under en trening med Danmark under EM. Foto: LISELOTTE SABROE / AFP / NTB

Hansen fortalte i en pressemelding at han hadde vært gjennom «en hard mental periode» hvor han heldigvis hadde støtte fra familie, venner, fagpersoner og klubben.

Underveis i sykdomsforløpet vurderte en av tidenes beste håndballspillere å legge opp. Syv måneder senere gjorde han comeback. Nå er 36-åringen tilbake på landslaget under EM i Tyskland, hvor han igjen er lagets største profil.

– Jeg hadde behov for tid til å slappe litt av etter mange år hvor jeg har vært «på». Jeg er først og fremst glad for å være tilbake, forteller Hansen etter å ha vist seg frem for publikum i Hamburg.

Da Hansen ble sykmeldt, hadde bakspilleren scoret 1302 mål på 252 matcher for Danmark. Et nærmest uvirkelig antall nettkjenninger. Han debuterte på landslaget i 2007.

For lagkamerat Henrik Møllgaard (39) har det vært vondt å se kompisen slite. Han synes det er «fantastisk å få Mikkel tilbake».

– Som menneske og venn, var det hardt å se Mikkel være borte. Først med avskjeden han fikk i Paris, hvor han var ute det siste halve året med en skade. Så kom han hjem og var ute med depresjon i så lang tid.

– Hva synes du om at han er åpen om utfordringene sine?

– Det syns jeg er riktig, riktig fint. Det er selvfølgelig noen der hjemme som ikke kan forstå at eliteutøvere, som lever et privilegert liv og får mye penger, kan ende i en situasjon hvor de enten er dypt ulykkelig eller blir depressiv - og ikke synes det er en god hverdag. At man kan bidra til åpenhet, og kanskje hjelpe noen der hjemme, synes jeg er bra. Men det er ikke et krav, mener Møllgaard.

Mathias Gidsel (24) er på mange måter Mikkel Hansens arvtager. 24-åringen ble nylig kåret til verdens beste spiller. Han takker læremesteren for mye.

– En ting er at Mikkel er en fantastisk håndballspiller og har vært en av verdens beste i mange år, men det er også tydelig å se hva han bidrar med til vårt lag, sier Gidsel til VG etter å ha filleristet Nederland 39–27 i Barclays Arena.

– Men også utenfor banen. Erfaringen. Alt Mikkel kan lære fra seg til oss unge spillere. For en som meg, som kun er 24 år gammel, er det gull verdt å ha en som Mikkel Hansen rundt seg.

VERDENSMESTERE: Mikkel Hansen løfter VM-pokalen i 2019 sammen med lagkameratene. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Verdensmester Danmark har vunnet fire av fire matcher så langt i EM, mens Norge er på vei ut av mesterskapet. Fredag venter regjerende europamester Sverige. Møllgaard, som har vunnet OL-gull og tre VM-titler sammen med Hansen, opplever lagkameraten som en uvurderlig person.

– I tillegg til alt han kan og har av ferdigheter, er Mikkel en fyr som vil vinne alt. Selv om han ikke er på banen, er han med på å piske opp stemningen. Hvis vi kan vinne med 10, skal vi vinne med 10. Da er vi ikke tilfredse med å vinne med seks, beskriver dansken.

Hansen selv lyser opp da han får videreformidlet rosen fra lagkameratene.

– Å være her med laget, er fantastisk. Å få ros fra de to, det er ikke hver dag man får det. Jeg går nesten i forsvarsposisjon. Jeg skal kikke meg over skulderen, sier tobarnsfar Hansen og gliser.

– Det er en fantastisk gruppe å være en del av. Det er et homogent lag utenfor banen. Jeg syns vi spiller bra på banen, men jeg syns at vi også har det riktig godt sammen utenfor. Vi har det «show».

– Og nå er ambisjonen gull igjen?

– Nå tar vi det stille og rolig, sier Hansen og smiler, før han går med på at det bare er én ting som gjelder for Danmark.

– Det er klart at når man er her, tror jeg alle spillerne i mellomrunden gjerne vil videre. I dag tok vi et skritt nærmere, men vi har sett at mange av kampene har vært utrolig jevne. Vi er glad for seieren vår, så ser vi frem til å spille en tøff kamp mot Sverige.