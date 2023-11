Påloggingsløsning med krav til verifisering av brukere.

At det for alle kamper og arrangementer etableres et sekretariat med tydelig instruks/opplæring om den aktuelle strømmingen, og muligheter for å stanse strømmingen ved hendelser, herunder ulykker eller andre særlige forhold. Det bør også sikres tydelige rutiner for å kunne melde behov for redigering av opptak som inkluderer uønskede hendelser.

At det benyttes kameraer med fugleperspektiv der det eksponeres mer enn to samtidig i bildet. Dette gjelder ikke for idretter som strømmer basert på samtykke og der det er nødvendige med mer nærgående filming av hensyn til idrettens art og opplevelsen.

En reservasjonsløsning som åpner for at både utøvere, trenere, lagleder og kretsleder kan reservere mot strømming.

Tydelig informasjon til berørte i forkant av arrangementet og på selve arrangementet om at det eventuelt strømmes og hvor og hva som strømmes, og informasjon om mulighet til å håndtere rettigheter, herunder reservasjonsadgang. Informasjonen må gis på relevante språk der dette er nødvendig for å sikre at alle er godt informert. Utvalget viser for øvrig til anbefalingene i Datatilsynets veileder om den informasjonen som bør gis.

Tydelig markering av når kameraer filmer og hvilke områder som omfattes av filmingen gjerne gjennom lyssignaler, informasjon fra speaker m.v., og klar markering av når det ikke filmes gjennom fysisk dekking av utstyr.

Integrasjon med Idrettens felles tjeneste for håndtering av rettigheter gjennom Minidrett.

Etablerte løsninger som sikrer at det ikke strømmes personer under den til enhver tid fastsatt nedre aldersgrense.

Begrensning av tilgang til og/eller sletting av opptak når formålet tilsier at oppbevaring av opptaket ikke lenger er nødvendig.