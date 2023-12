VG får opplyst at han er en het kandidat til den ledige jobben på Åråsen, som ble midlertidig besatt av Eirik Bakke fra sommeren til sesongslutt.

Svenske Georgson har hatt flere jobber i fotballen – og ble i august ansatt som dødballtrener i Championship-klubben Southampton. Han har tidligere hatt samme jobb i Arsenal.

Han har tidligere vært midlertidig trener, sportssjef og teknisk direktør i Malmö, Sveriges ledende klubb den siste drøye tiårsperioden.

Tidligere har Nettavisen skrevet at tidligere AIK-trener Andreas Brännström også har vært i møte med Lillestrøm.

At Tromsø-trener Gaute Helstrup har vært ønsket på Åråsen, har vært en dårlig skjult hemmelighet. Styreleder Morten Kokkim bekreftet også at Helstrup var interessant for klubben i sommer, men da skrev Helstrup i stedet ny kontrakt med Tromsø.

Siden har han tatt Tromsø til en råsterk bronsemedalje i Eliteserien og europacupspill neste år.

Styreleder Morten Kokkim skriver «ingen kommentar» i en sms til VG. Sportssjef Simon Mesfin har ikke besvart VGs henvendelser onsdag kveld.