Vålerenga rykket søndag ned fra Eliteserien til OBOS-ligaen etter å ha tapt kvalifiseringen mot Kristiansund på straffekonk. Synderen Christian Borchegevink stilte opp i media med tårer i øynene etterpå.

Mens kaptein Strandberg ikke har pratet med pressen på lang tid, heller ikke etter nedrykket ble et faktum søndag.

– Som kaptein så bør man på et eller annet tidspunkt uttale seg, spesielt etter å ha rykket ned. Det handler om å stå rakrygget både i motgang og medgang uansett hva, sier Kjetil Wæhler, tidligere landslagsstopper og Vålerenga-kaptein, til VG.

Her forlater Strandberg stadion etter nedrykket:

«Ikke en kaptein verdig», skriver VG-kommentator Leif Welhaven dagen derpå. På Valle møter VG daglig leder i Vålerenga, Svein Graff.

– Dere har snakket om kulturen i Vålerenga. Dere har hatt en kaptein som ikke har snakket med pressen på over en måned, heller ikke i går. Hva tenker du om en slik opptreden av en kaptein når krisen er som størst?

– Jeg skjønner at folk har en mening om det. Samtidig har han hatt en periode som har vært mediefri av ulike årsaker, som vi har kommunisert åpent. Og når det da kulminerer med et nedrykk i går og skuffelsen blir gedigen, får vi sette det på kontoen for det, svarer Graff og legger til:

– Så har vi klare tanker om hvordan vi skal bygge kulturen i Vålerenga videre. Det omfatter også spillere og tilgjengelighet for media – hva som kreves for å spille for Vålerenga. Det skal vi komme tilbake til, hva som ligger i det.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Stefan Strandberg til denne saken, men han har ikke besvart våre henvendelser.

Burde Stefan Strandberg snakket med pressen som Vålerenga-kaptein? Ja Nei Bryr meg ikke Har ikke avisene bedre å skrive om?

SJEF: Svein Graff, daglig leder i Vålerenga Fotball Elite. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Tolker vi det litt at «sånn kan vi ikke ha det»?

– Jeg og andre har klare meninger om hva som skal kreves av både spillere, de som jobber og alle her. Når det gjelder han, var det en spesiell situasjon som var kjent i innspurten. Når det da blir nedrykk som er en så stor skuffelse for dem som var utpå der, inkludert ham, får vi sette det på kontoen for en gedigen nedtur, svarer Graff.

– Men når vi skal bygge kultur, skal vi ha klare krav og forventninger til hvordan det skal være fremover.

Sportssjef Joacim Jonsson får også spørsmål om at kapteinen ikke svarer pressen.

– Det er klart at det er skuffelse for han, det har vært tøft for ham i det siste, sier Jonsson og legger til:

– Skuffelsen for ham i går, var brutal.

– Han synes vel det var for tøft, så vil han sikkert være tilgjengelig i fremtiden.

Strandberg ville heller ikke prate med VG etter 0–0 mot Stabæk:

Tom Henning Hovi var kaptein for Vålerenga i mange år. Han sier dette om Strandbergs «mediefravær»:

– Strandberg må selv svare på hvorfor han ikke ønsket å snakket med pressen i går. Sikkert gode grunner til det. Jeg har ikke noen kommentar til det. Personlig ville jeg stilt opp som kaptein. Trøkket på Strandberg både på klubb og ikke minst landslag har vært større enn det jeg opplevde som kaptein i min tid i VIF.