– Vi skal ta opp dette så snart dette VM er ferdig. Jeg kommer til å ta kontakt med de to andre arrangørlandene og vil sjekke historien bak de valgene som er gjort tidligere, lover håndballpresident Kåre Geir Lio.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson mener at det ikke er fair play at de tre arrangørlandene i VM får velge hvilket laget fra seedingsnivå 1 de skal møte i hovedrunden. Sverige har vært tydelige på at Montenegro er valgt ut fra sportslige hensyn.

Det har skapt sterke reaksjoner. Aftonbladets håndballreporter mener VM-trekningen var rigget for å gi arrangørlandene fordeler.

– Dette har aldri vært en diskusjon tidligere. Vi har jo heller ikke reagert på dette systemet i år hvor vi ikke har vært arrangør. Men nå er det aktuelt og da får vi ta det opp. Det går an å trekke de fem nasjonene som ikke arrangerer, sier Lio og legger til:

– Så får vi holde det opp mot effekten av det systemet vi har hatt. Det tror jeg skal gå helt fint. Det er det opp til IHF (det internasjonale håndballforbundet) å beslutte, men jeg opplever at vi har forslagsrett, sier han.

EM-DEBUTANT: Kolstads Simen Lyse ønskes velkommen til EM-troppen av landslagssjef Jonas Wille. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Landslagssjef Jonas Wille tok ut herrenes EM-tropp tirsdag. Han understreker at han ikke har satt seg inn i detaljene for VM-trekningen kommende sommer.

– Men generelt er jeg selvfølgelig opptatt av at det skal være fair play, sier Wille.

– Jeg er helt med på å se på det. Dette er en typisk ting som bare har gått i arv. Så har man kanskje ikke reflektert så mye over det. Men når debatten først går så er jeg helt med på at det må kikkes på, mener Jonas Wille.

Den danske kommentatoren og journalisten Jan Jensen mener at det er en skandale at Hassan Moustafa (79) fortsatt sitter som IHF-president. Norges Håndballforbund står midt mellom to VM som de samarbeider tett med IHF om.

– Er det en vanskelig situasjon når kritikken mot gamle og nye saker i IHF hagler?

– Det er fint at ting som blir oppfattet som urimelig og feil blir påpekt, så vi får gjort noe med det. Vi skal ikke være søvnige. Dette er noe vi må regne med og tåle. Samtidig blir bildet veldig fordreid. Jeg har siden jeg ble valgt (som håndballpresident) ikke har opplevd at ting vi har tatt opp ikke er blitt lyttet til, svarer Kåre Geir Lio.

Han ramser opp likestilling, wild card, regler, økonomi, beachhåndball som eksempler.

– Det er ingen nasjon som har tatt opp flere saker med IHF enn Norge. Jeg har veldig god samvittighet. Vi har fått gjennomslag for mye, men ikke for alt. Så vi må bare jobbe på, sier han.

EM-troppen Vis mer ↓ Målvakter: Torbjørn Bergerud (Kolstad)

Kristian Sæverås (Leipzig) Kantspillere: Sebastian Barthold (Aalborg)

Alexander Blonz (GOG)

Kristian Bjørnsen (Aalborg)

Kevin Gulliksen (TTH Holstebro) Strekspillere: Petter Øverby (THW Kiel)

Magnus Gullerud (Kolstad)

Henrik Jakobsen (GOG) Bakspillere: Vetle Eck Aga (Kolstad)

Magnus Abelvik Rød (Kolstad)

Harald Reinkind (THW Kiel)

Sander Sagosen (Kolstad)

Gøran Søgard Johannessen (Kolstad)

Tobias Grøndahl (Elverum)

Christian O´Sullivan (Magdeburg)

Sander Andreassen Øverjordet (KIF Kolding)

Erik Thorsteinsen Toft (KIF Kolding)

Simen Ulstad Lyse (Kolstad)

Kåre Geir Lio sier at Norge synes det er feil at ordningen med wild card blir brukt fritt av både IHF og det europeiske håndballforbundet.

– Den før baseres på sportslig rangering, mener han.

– Dere føler dere ikke presset av IHF i en periode hvor Norge arrangerer to VM i løpet av 13 måneder?

– Overhodet ikke.

Norge arrangerer herre-VM for første gang i januar 2025. Deler av mesterskapet skal spilles i Kroatia og Danmark, men mesterskapet skal etter planen avsluttes med VM-finale i Norge. Her er kravet 15.000 tilskuerplasser. NHF har hatt en plan om Telenor Arena.

– Men det er ennå ikke avklart, opplyser Lio.

Det som for lengst er avklart er at det kommende EM i Tyskland blir et mesterskap med mye publikum. Åpningskampen Tyskland-Sveits vil 10. januar ha 55.000 tilskuere på plass i Düsseldorf. Jonas Willes Norge starter dagen etter mot Polen i Berlin.