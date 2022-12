Argentina til kvartfinale – Messi rykket forbi Maradona

(Argentina – Australia 2–1) For Lionel Messi ble det en merkedag: Ikke bare er Argentina klare for kvartfinale i VM, Messi spilte også karrierens tusende (!) fotballkamp – og scoret målet som gjør at han rykker forbi legenden Diego Maradona.