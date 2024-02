Fredag satte løperen fra Klepp pers på 3000 meter innendørs og vant VG+ Sport-sendte World Indoor Tour i Madrid.

– Jeg fikk den selvtilliten jeg trengte, sier Narve Gilje Nordås til VG.

Nå går turen videre de drøye 50 milene ned til Malaga-området.

– Vi ligger der frem til torsdag. Det blir Gjert og meg, opplyser Narve Gilje Nordås på VGs spørsmål.

Han har hatt en perfekt sesongoppkjøring uten sykdom så langt. Nå kutter det nye løperfenomenet ned på reiseaktiviteten for å unngå at basiller tar kverken på planen om et godt VM i Glasgow fra fredag til søndag.

– Vi reiser ned til solkysten for å slippe unna flyreisen hjem og videre til Skottland. Det er mye syke folk på flyene nå, sier Narve Gilje Nordås.

Friidrettsforbundet bestemte sist høst at Gjert Ingebrigtsen ikke får noen norsk trenerakkreditering til innendørs-VM. Begrunnelsen er politietterforskningen av konflikten i Ingebrigtsen-familien.

– Gjert Ingebrigtsen vil være i Glasgow, men får ikke akkreditering i tråd med det som ble bestemt i fjor høst. Det er dessuten veldig trangt om akkrediteringene. Jeg fikk akkreditering så sent som onsdag, har forbundets sportssjef, Erlend Slokvik, sagt til VG.

– Jeg prøver å ikke ta så mye stilling til det. Jeg fokuserer på det sportslige. Jeg har vært kvalifisert for innendørs-VM en god stund og fokuserer bare på å prestere. Jeg har ikke noe mer å si om det per nå, sier Narve Gilje Nordås til VG.

Han har bekreftet at siktelsen mot Gjert Ingebrigtsen ikke får noen innvirkning på trener-utøver-forholdet.

KLAR SEIER: Narve Gilje Nordås i Madrid fredag. Foto: Kiko Huesca / EPA / NTB

Gilje Nordås kunne ha satset på både 3000 meter og 1500 meter i VM. Heatene på 1500 meter går fredag og finalen søndag. Mens 3000 meter går lørdag med stjerner som Josh Kerr og Yared Nuguse på startstreken.

– Jeg har vært inne på tanken om å løpe 3000 meter i VM, opplyser Narve Gilje Nordås. Men fristen for å klare kravet (7,34) gikk ut torsdag. Det er syv sekunder fortere enn han løp i Madrid.

– Slik var ikke løpet i Madrid. Det var et mer taktisk, sier Narve Gilje Nordås. Han mener han har kapasitet til å løpe langt ned på 7,30-tallet på 3000 meter.

– Men jeg anser sjansene som bedre på 1500 meter i innendørs-VM. Både med tanke på nivået og at mine egenskaper kommer best frem på den distansen, sier jærbuen.

Ambisjonene er høye i innendørs-VM for mannen som tok bronse på 1500 meter utendørs sist sesong.

– I en eventuell finale vil jeg alltid sikte mot en medalje. Men jeg synes det er veldig kaotisk å løpe 1500 meter innendørs, sier han.

Fredagens løp var langt bedre enn sesongdebuten i franske Liévin 10. februar. Den var et aldri så lite sjokk.

– Jeg håper å holde hodet kaldt og ikke havne langt bak som i Frankrike for to uker siden. Da er mulighetene gode. Det gjelder å balansere løpene riktig.

Gilje Nordås anslår at han tjener 3000 euro – 34.120 kroner – i premiepenger på seieren Spania.

– Det er helt greit å ta med seg, sier han etter persen på 3000 meter. Treningskompisen Per Svela satte også pers fredag kveld.

– Veldig fortjent. Han har vært i god form lenge, sier Narve Gilje Nordås.

Svela reiser hjem til Norge. Han blir ikke med på finpussingen av VM-formen til Gilje Nordås i Spania.