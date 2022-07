De totale kostnadene ved psykiske lidelser i EU-land er estimert til over 600 milliarder euro per år.

VITENSPORTEN: Det er velkjent i dag at fysisk aktivitet bidrar til bedre helse. Studier viser for eksempel at personer som driver med fysisk aktivitet har mindre risiko for en rekke helseproblemer og sykdommer, som hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2 og visse former for kreft (1). Bevisene peker også på en ikke-lineær sammenheng der de sterkeste effektene ofte sees ved relativt lave nivåer av fysisk aktivitet, når folk går fra å være hovedsakelig inaktive til mer aktive.

Forebygging og behandling

De fleste studier viser også at fysisk aktivitet har en beskyttende effekt mot en rekke ulike former for psykiske lidelser. En relativt ny metaanalyse viste at personer som drev mer fysisk aktivitet hadde betydelig lavere risiko for depresjon enn personer som var mer inaktive. Studien viste også en dose-respons-sammenheng, dvs. jo mer fysisk aktivitet, jo mindre risiko for depresjon (2).

Lignende resultater er funnet for andre former for psykiske lidelser, som bipolar lidelse, angst og stressrelatert sykdom (3). Fysisk aktivitet er også undersøkt som en mulig behandlingsform for mennesker som lider av psykiske lidelser.

Mange studier tyder på at fysisk aktivitet kan være effektivt i behandling av psykiske lidelser, for eksempel for personer som lider av depresjon eller angst (3). Både internettbaserte intervensjoner (4) og mer tradisjonelle behandlingstiltak viser at fysisk aktivitet er en effektiv behandling (5).

Psykiske lidelser øker

Samlet viser forskning at fysisk aktivitet er en effektiv form for primærforebygging og en effektiv behandlingsmetode for psykiske lidelser. Samtidig er økende psykiske lidelser et økende problem. En rapport publisert av EU i 2018 (6) viste at forekomsten av psykiske lidelser i EU-land var 17,3 prosent (mer enn 1 av 6 personer). I Norge var forekomsten av psykiske lidelser enda høyere, 18,5 prosent,

I tillegg til den individuelle lidelsen som psykiske lidelser bidrar til, bidrar det også til store samfunnskostnader. De totale kostnadene ved psykiske lidelser i EU-land er estimert til over 600 milliarder euro per år.

Fysisk aktivitet og dens potensial

Lavt fysisk aktivitetsnivå er en trussel mot folkehelsen og vi ser også en økende bekymring for den økende psykiske lidelsen. Forskning viser imidlertid at investeringer i økt fysisk aktivitet i befolkningen kan være en effektiv måte å forebygge psykiske lidelser på. Primærforebygging ved hjelp av fysisk aktivitet er en tilgjengelig og kostnadseffektiv måte som reduserer både risiko for psykiske lidelser og individuelle lidelser, som også reduserer samfunnskostnadene psykiske lidelser bidrar til.

Samfunnssatsing for å øke fysisk aktivitet i befolkningen, for eksempel gjennom skoler, arbeidsplasser og primæromsorg, har dermed et stort potensial til å bidra til bedre folkehelse, ikke minst ved å redusere psykiske lidelser.

