– Det var ikke noe påskestemning. Vi hadde fryktet at det skulle være veldig kaldt, og det var det, sier landslagssjef Per Arne Botnan til VG i Kina.

Skiskytterne befinner seg rundt 200 kilometer fra hovedstaden Beijing. OL-byen Zhangjiakou er omgitt av fjell. Arenaen hvor det skal kjempes om medaljer ligger nesten 1800 meter over havet. Det er meldt kaldt vær under hele mesterskapet, og mandag fikk løperne for alvor kjenne kulden på kroppen.

– Vi trodde egentlig ikke at vi kunne trene, men jeg sa at vi kunne dra opp på stadion og prøve. Vi skulle uansett ta ut våpnene som var lagret der og montere dem, forteller Botnan.

Både Eckhoff og verdenscupleder Olsbu Røiseland hadde forberedt seg godt. I løypene gikk utøverne med flere lag med klær, varmekrem, beskyttelsesteip og kuldemasker. Det var også avgjørende for at kvinnene til slutt gjennomførte det landslagssjefen betegner som en god økt.

– Det ble egentlig litt bedre enn fryktet, sier Botnan.

– Det føles veldig kaldt, men på grunn av det tørre klimaet var det ikke så ille som det kunne vært. Det føltes litt som minus 13 i Östersund, sier landslagssjefen med henvisning til svenskenes skiskytterarena i fuktigere omgivelser.

En sur vind bidro til å gjøre minus 17 på gradestokken ytterligere 10 grader kaldere i levende live.

PÅ PLASS: Landslagssjef Per Arne Botnan var til stede under økten. Foto: Heiko Junge / NTB

Liv Grete Skjelbreid (47) deltok i tre OL fra 1998 til 2006, og tok tre medaljer. Hun mener ekstremkulden i Nord-Kina er ekstra krevende for skiskyttere, selv om for eksempel langrennsløpere også har utfordringer.

– Jeg har gått i minus 20 selv og vet hvor utrolig kaldt det er. Det er på en måte enda verre for skiskyttere som er avhengig av å ha følelse i fingrene. I skiskyting er det ikke bare pusten som spiller inn. Du må klare å holde varmen i fingertuppene. Det er ikke enkelt når du tar på iskaldt metall og er litt svett inne i hansken. Blir du kald der, er det vanskelig å få varmen tilbake. Det blir et utfordrende element for dem i OL, sier Skjelbreid til VG.

– Tror du det kan bli avlyste renn her borte?

– Det må i utgangspunktet være under minus 20 for at de i det hele tatt skal komme på startstreken, men jeg vil tro at det skal mye til for å avlyse en OL-øvelse, sier Skjelbreid.

GODT FORBEREDT: Marte Olsbu Røiseland trente blant annet med et munnstykke for å redusere påkjenningen på lungene fra den kalde luften. Foto: Heiko Junge / NTB

Den franske legenden Martin Forucade har lagt opp som skiskytter, men nå er 33-åringen på plass i Kina som ekspertkommentator for Disovery. Han mener været er innafor foreløpig.

– Det er veldig kaldt og mye vind, men det merkelige er at det ikke føltes så kaldt som jeg hadde trodd, sier Forucade til VG.

OLs første øvelse for skiskytterne er mixedstafetten på lørdag, hvor Norge er gullfavoritter.