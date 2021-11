Lørdag 13. november kommer Latvia til Ullevaal. Med seier i det oppgjøret venter en ren finale om VM-plass i matchen mot Nederland i Rotterdam tre dager senere.

Som tilfelle var også forrige samling, er Erling Braut Haaland (21) ute med skade. Tirsdag opplyste Solbakken at også Sander Berge (23) og Kristoffer Ajer (23) er blant spillerne som mister landskampene. Patrick Berg (23) er tvilsom grunnet kneskaden han pådro seg mot Strømsgodset for halvannen uke siden.

– Ajer er ute et par måneder. Han fikk svar på bilder i går som ga veldig dårlige nyheter. Det er samme skade som sist. Han slo den opp mot Stoke. Han må, i likhet med Sander Berge, bygge opp kroppen for Premier League, sier Solbakken.

– Hva betyr det for disse kampene?

– Sander har ikke vært med meg enda. Kristoffer har en del ting som de andre midtstopperne kanskje ikke har, med det å kunne ta meg seg ballen. Patrick er usikker, men kan komme inn i troppen hvis han får spilt for Glimt torsdag eller søndag, sier Norges landslagssjef.

Artikkelen oppdateres!

UTE: Kristoffer Ajer og Sander Berge er ikke med i Norges to neste matcher. Foto Bjørn S. Delebekk, VG

Joshua King (29), Alexander Sørloth (25) og Mathias Normann (25) måtte også stå over oppgjørene mot Tyrkia og Montenegro, men profilene er nå disponible for Solbakken.

– King og Sørloth er to spillere som er vant til å spille tøffe, internasjonale kamper. Alexander er på vei opp nå. Joshua har fått mer regelmessig spilletid og kommet seg etter skade. Det betyr mye for troppen. De har tilstedeværelse både på og utenfor banen. Så får vi se hvordan vi skal bruke dem og om vi kan bruke dem samtidig, sier Solbakken.

Han gjør mange endringer i troppen siden forrige samling. Berg, Dennis Johnsen (23), Viljar Myhra (25), Per Kristian Bråtveit (25), Ohi Omoijuanfo (27) og Iver Fossum (27) er blant spillerne som er ikke var med i troppen som ble offentliggjort tirsdag.

Glimt-angriperen Ola, som deler det samme etternavnet som landslagssjefen, er blant de nye.

– Vi er ikke bortskjemte med kantspillere som har gjennombruddskraft og fart over distanse. Det har han. Han er en dynamisk spiller som har hatt fremgang over lang tid, forteller den eldste av de to Solbakken.

Han gir også Lehne Olsen muligheten for første gang. LSK-profilen har scoret 22 eliteseriemål så langt denne sesongen.

– Både Erik Botheim, Noah Holm, Ohi, Veton Berisha og Lehne Olsen har prestert bra av angriperne i Eliteserien over tid. Vi ser for oss kampbilder opp mot hvordan de har prestert. Ingen blir tatt ut uten at de kan bidra. Så er det en belønning for at vi ser dem, sier Solbakken.

Her er hele troppen til Norge:

Keepere: André Hansen, Sten Grytebust, Ørjan Nyland.

Forsvar: Julian Ryerson, Fredrik Bjørkan, Stian Gregersen, Andreas Hanche-Olsen, Marcus Holmgren Pedersen, Marius Lode, Birger Meling, Stefan Strandberg, Ruben Gabrielsen.

Midtbane: Fredrik Aursnes, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Jens Petter Hauge, Mathias Normann, Fredrik Midtsjø, Morten Thorsby, Ola Solbakken, Martin Ødegaard, Kristian Thorstvedt.

Angrep: Veton Berisha, Thomas Lehne Olsen, Alexander Sørloth, Joshua King.

TABELLEN: Slik ser gruppe G ut før de to siste rundene av VM-kvaliken. Foto SofaScore

Grafikk: www.sofascore.com