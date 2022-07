Emilie Olimstad fra Åmli har vært «stengt» inne på flyplassen i Marrakech i Marokko i et par dager. Hun oppdaget at hun hadde mistet passet sitt da hun skulle inn til Marokko. Hun og makkeren Sunniva Helland-Hansen kom fra en turnering i Porto i Portugal.

Nå håper Olimstad å komme seg med et fly til Portugal fordi det er opprinnelseslandet hun kom fra.

– Det er helt forferdelig situasjon, men nå håper jeg at det går i orden slik at jeg kommer meg tilbake til Europa. Jeg er blitt lovet å komme med et fly i morgen. I natt sov jeg inne på et rom sammen med en kvinne med et barn. Politiet er etter meg hele tiden, sier hun til NTB.

Duoen har etter turneringen i sveitsiske Gstaad i begynnelsen av juli spilt i Portugal, og var på vei til Marokko. Men uten id-papirene i orden får de ikke spilt Challenge-turneringen i Agadir.

Sunniva Helland-Hansen har kommet seg hjem til Norge etter mye om og men. Olimstad må håpe på at det hele løser seg når hun kommer til Porto, slik at den norske ambassaden i Portugal kan komme til hjelp med et nødpass.

– Jeg håper at det skal løse seg når jeg kommer til Europa igjen. Slik det er nå er det jo helt håpløst, sier hun.