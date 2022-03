Lørdag ankom Even Kogstad (65) familiens sommerhus i Kristiansand med åtte ukrainske flyktninger. To dager senere hadde seks av dem sin første trening i Aquarama med sin nye klubb, Kristiansand Svømmeallianse.

KRISTIANSAND: – Det har vært lett kaotisk å få denne gjengen hit til Kristiansand, men det er fint at de er tatt så godt imot og så raskt av en lokal svømmeklubb, sier Kogstad.

Bakgrunnen til at han i forrige uke dro til Warszawa, Polen for å frakte åtte ukrainske flyktninger til Kristiansand er denne: På 70- og 80-tallet var Kogstads søster Guri (61) blant landets beste svømmere. Hun var kvalifisert til sommer-OL i Moskva i 1980, men deltok ikke grunnet Norges boikott. Hun kjente imidlertid den ukrainske svømmeren Sergey Fesenko, som vant gull på 200 meter for Sovjetunionen i Moskva-OL. Guri Kogstad og Fesenko har beholdt kontakten siden den gang, og Fesenko har den siste tida vært sentral i å hjelpe ukrainske flyktninger ut av sitt hjemland. Det satte Kogstad-søsknene på ideen om å bruke foreldrenes sommerhus i Kristiansand som en midlertidig base for å huse en gruppe flyktninger med svømmebakgrunn fra Ukraina.

Dro til Warszawa

Even Kogstad dro selv til Warszawa i forrige uke for å hente åtte flyktninger. Seks av dem er svømmere i alderen 13-15 år, de to øvrige er mor til to av svømmerne og far til en av svømmerne. Kogstad sier han har hatt god kontakt med UDI, Politiets utlendingsenhet og Kristiansand kommune, mens søsteren Guri har hatt kontakten med Kristiansand Svømmeklubb. Planen er at flyktningene skal bo midlertidig i Kogstad-huset i Kristiansand til en annen ordning er på plass.

– Det gjør godt å kunne hjelpe denne gjengen. De kan lite engelsk, men vi har ordnet det slik at vi har «familieråd» en time hver kveld med tolk på høyttalertelefon. En stor takk også til Kristiansand Svømmeallianse og svømmeforbundet, som har ordnet med medlemskap, svømmelisens og gitt dem utstyr, sier Even Kogstad.

Hovedtrener i Kristiansand Svømmeallianse, John Heddeland, forteller at de seks svømmerne nå har fått treningstid hver dag fra mandag til lørdag, fordelt på åtte timer i Aquarama og fire timer i Spicheren-bassenget.

– De var en stille gjeng, men de smilte godt da de kom inn i Norges kanskje flotteste svømmehall. Til tross for at vi hadde med oss tolk, har jeg ennå ikke helt oversikt over hvilken ballast de har med seg som flyktninger. Vi er veldig opptatt av at de skal føle på trygghet hos oss, sier Heddeland.

Vil være på tilbudssiden

Organisasjonssjef i Agder Idrettskrets, Stein Bø-Mørland, synes innsatsen til Kogstad-søsknene er prisverdig. Han tror idrettsklubber i Agder vil være positive til å gi ukrainske flyktninger et tilbud. I Idrettsforbundet sentralt er det Elin Horn som gjennom et samarbeid med myndighetene har tatt på seg ansvaret for idrettens håndtering av flyktninger fra Ukraina til Norge.

– Enkelte private initiativer er bra, men det som nok fungerer best overordnet er at vi har et ryddig og godt system som kan sørge for god integrering og inkludering, sier Bø-Mørland.

Daglig leder i Idrettsrådet i Kristiansand, Geir Thorstensen, er også opptatt av å gi ukrainske flyktninger et godt tilbud.

– Vi har en del klubber i byen som driver med inkluderingsarbeid til vanlig, og de regner jeg med vil komme på banen nå. Vi hadde nylig et jobbintervju med ei ung dame fra Ukraina, som vi håper og tror kan bli vår tolk og vårt bindeledd fremover for å hjelpe ukrainske flyktninger inn i idretten her i byen. Jeg tror behovet fort kan bli større enn vi tror, sier Thorstensen.