BYKLE: – Holbæk har mange av de samme egenskapene i avslutningen som det Petter Northug hadde, sa speaker Bjarte Haugsgjerd da den unge kristiansanderen kom i ensom majestet mot mål under HovdenTour lørdag ettermiddag.

Etter to års koronapause var skiløpet på Hovden endelig tilbake for mange hardt satsende langrennsløpere. Sist det ble arrangert, for tre år siden, gikk Erik Nordjordet Vehus fra Hovden Sportsklubb og Solveig Pedersen av med seieren.

Sjelden rask vinnertid

Denne gangen gikk seieren til den talentfulle 18-åringen Mathias Holbæk som konkurrerer for Vindbjart IL. I nydelig solskinn ble vinnertida for tre år siden smadret med nesten åtte minutter. Etter 42,5 kilometer kom Holbæk i mål på 1.58.26.

– Det var fine forhold hele veien. Når det er så godt og varmt, så er det gøy å gå. Man går bare og svetter, smilte Holbæk.

Mathias Holbæk slapp å ta seg helt ut etter å ha fått en luke syv kilometer før mål. Foto: Espen Sand

Foto: Espen Sand

– At vinnertiden er under to timer er veldig sjelden, sier Roar Hjelmeset, prosjektleder for HovdenTour.

Resultater Topp 5 for konkurranseklassen 42,5 kilometer: Menn: 1. Mathias Holbæk - Vindbjart IL - 1.58.26 2. Thomas Linnebo Mollestad - Oddersjaa SSK - 1.59.06 3. Martin Linnebo Mollestad - Oddersjaa SSK - 1. 59.55 4. Jan Ronny Gulbrandsen - Imås IL - 2.01.11 5. Sondre Østervold - Vindbjart IL - 2.02.11 Kvinner: 1. Hanne Rønningen - Kverneland ski - 2.33.26 2. Maja O. Andresen - Imås Ski - 2.38.20 3. Eline Heia - Birkenes IL - 2.38.26 4. Nora Johansen - Arendal Triathlon - 2.46.27 5. Nadine Mellem - TWR - 2.48.27 Kilde: Eqtiming

Lovet seier før løpet

Inn på den siste mila gikk han sammen med en liten gruppe løpere, men da det gjenstod syv kilometer satte kristiansanderen inn det avgjørende rykket.

– Jeg utnyttet dragsuget og rykket like før en lengre utforkjøring, og klarte å holde luka inn til mål. Jeg hadde god glid og lite feste på skiene, og følte meg pigg i stakingen, sier han.

– Det er gøy å bli sammenliknet med Northug, mener 18-åringen fra Kristiansand, som var en populær kar i målområdet etter seieren på Hovden. Foto: Espen Sand

Ifølge speakeren hadde Holbæk på forhånd lovet å ta konkurrentene i avslutningen.

– Vi tøyset litt med det, og jeg sa vel noe sånn som at hvis vi kommer sammen mot mål så skal jeg ta det, flirer vinneren, som ikke har noe imot å bli sammenliknet med langrennskongen fra Mosvik.

– Det er gøy å bli sammenliknet med Northug, for det gøyeste er jo å vinne på slutten av løpet. Jeg pleier å ha gode avslutninger, sier Holbæk, som er oppvokst på Ålefjær i Kristiansand.

186 kvinner og menn deltok i HovdenTours konkurranseklasse på 42,5 kilometer. Her fyker Aadne Mykland (t.v.) fra Imås IL, Sondre Østervold og Mathias Holbæk fra Vindbjart, ut fra start. Foto: Espen Sand

Én mil uten stav

Thomas Linnebo Mollestad tok andreplassen mens Martin Linnebo Mollestad ble nummer tre, begge fra Oddersjaa.

Storm H. Pedersen fra Hovden Sportsklubb var blant de mest uheldige som deltok i rennet. Han hang godt med ledergruppen, og fortalte at kroppen føltes fantastisk da staven plutselig knakk. Sjansene ble spolert da han måtte gå uten stav i én mil.

– Uhell skjer, men jeg får ikke gjort noe med det nå. Det var tungt både fysisk og mentalt å gå så langt med en stav, forteller Pedersen etter målgang.

Uheldige Storm H. Pedersen fra Hovden Sportsklubb måtte gå en mil med kun en stav. Her blir han intervjuet av Jon-Rolf Næss, Bykle-ordfører og rennets intervjuer i målområdet. Foto: Espen Sand

I kvinneklassen var Hanne Rønningen fra Kverneland ski raskest med tiden 2.33.26. Hun vant foran Maja O. Andresen, fra Imås Ski, og Eline Heia fra Birkenes.

Ungdomsklassene ble vunnet av Lisa Mjaaland og Brage Bjorvand Josefsen, begge fra Oddersjaa Skiklubb.

Vil bli verdensmester

I konkurranse med eldre konkurrenter ble 12 år gamle Kristine Reinsviki (12) fra Haukeli nummer to i ungdomsklassen.

– Jeg har gått på ski hele livet, og trener i dag fem ganger i uka. Det var veldig fine løyper og gøy å gå i dag, sa Reinsviki etter målgang.

Her starter ungdomsklassen 13–16 år på sin 10 kilometer lørdag morgen. Foran fra venstre: Brage Bjorvand Josefsen, Lisa Mjaaland og Maria Ranneberg, alle fra Kristiansand. Foto: Espen Sand

Resultater HovdenTour 2022 Topp 3 i klasse: Gutter 13–16 år (10 km): 1. Brage Bjorvand Josefsen - Oddersjaa SSK - 35.30 2. Daniel Bakka - Suldal IL - 38.43 3. Elias Martinsen - Fløy ski - 41.45 Jenter 13–16 år (10 km): 1. Lisa Mjaaland - Oddersjaa SSK - 35.27 2. Kristine Reinsviki - IL Rein - 40.57 3. Thora Haugsgjerd - 50.41 Kilde: Eqtiming

Ambisjonene var det heller ikke noe i veien med.

– Målet på sikt er å bli verdensmester, smilte 12-åringen.