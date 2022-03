Raymond Gaassand Straume startet med kickboksing som 13-åring. Når han ikke er på trening, har han et vanlig liv som elektriker.

– Det krever jo en del av hverdagslivet å holde på slik jeg gjør. Jeg vet mange av de rundt meg tilpasser seg. Jeg er på jobb åtte timer hver dag før jeg drar for å trene. De gir lite rom for annet, men jeg har funnet en fin balanse, sier kickbokseren.

17 år senere skal Straume kjempe om sin første profesjonelle verdensmestertittel på hjemmebane.

Lørdag 26. mars tar han imot sin polske motstander Jakub Pokusa i Fana Arena.

Idrett har alltid vært en sentral del i forholdet til Raymond Gaassand Straume og konen Silje Hatland Straume. Foto: Privat

Straume forteller at arbeidsgiver, kone og familie aldri har begrenset ham.

– Vi har snart vært sammen i ti år og det har alltid vært en forståelse for idretten. Jeg har selv spilt fotball i 1. divisjon. Det gjør at vi har funnet en fin balanse mellom jobb, idrett og forhold, sier Raymonds kone, Silje Hatland Straume.

– Blir du urolig når han skal i ringen?

– Jeg er jo alltid litt nervøs, men jeg vet hvor dyktig han er og jeg vet han kommer til å prestere bra.

Raymond Gaassand Straume sier hver treningsøkt har sendt ham i kjelleren.

Første profesjonelle tittelkamp

Kampen mot Pokusa er Straumes første profesjonelle tittelkamp. Kampen vil foregå over tolv runder med full kontakt.

– Forskjellen mellom amatørkamp og profesjonell kamp er stor. Nå skal jeg gå tolv runder i stedet for tre. Det krever mye mer taktikk og planlegging. Jeg må sørge for at jeg kontrollerer kampen og fordeler energien jevnt utover rundene, sier Straume.

Fanabuen forteller at det nye kampformatet krever mer fra treningen hans.

– Vi nærmer oss slutten av oppkjøringen. Det har vært et intenst treningsprogram. Hver økt har hatt meg helt nede i kjelleren.

– Vi har én tolvrunderssparring igjen. Da skal Raymond i ringen, og hver tredje runde skal en ny bokser inn. Dette gjør vi for å holde energinivået på motstanderen oppe gjennom hele økten, sier trener og sportslig leder Morten Saksvik i Fana kickboksing.

Før selve tittelkampen er det i skrivende stund bekreftet fem andre kamper. Norges landslag stiller med fem utøvere.

Trente med EM- og VM-mester

Under oppkjøringen til tittelkampen har 30-åringen reist østover i jakt på kamperfaring. Finske Akseli Saurama – tidligere europa- og verdensmester – ble ifølge team Straume en viktig sparringpartner.

Finnen har møtt – og slått – Straumes polske motstander tre ganger tidligere.

Raymond Gaassand Straume sier treningsøktene med Fana IL har gitt ham et viktig kameratskap.

Startet som sjenert 13-åring

– Jeg husker godt da Raymond kom inn på trening for første gang. Da var han en sjenert 13-åring som stilte seg helt bak i rommet. Han har vokst ekstremt siden da, sier Saksvik.

Fra før har han norgesmestertittel fra ungdoms-, junior- og seniornivå, han har kongepokal og verdenscupgull på amatørnivå.

– Det har vært en lang vei fra da jeg startet til hvor jeg er nå. I begynnelsen holdt jeg meg bakerst i treningshallen og var ikke glad i oppmerksomhet, forteller Raymond.

Raymond Gassand Straume og lillesøster Mariell Gassand Straume. Mariell er en av utøverne som skal kjempe før tittelkampen. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Motstanderen er ikke ukjent, selv om Straume aldri har gått mot ham i kamp. De to kickbokserne er like i høyde og vekt, noe som gjør at kampen kan bli ekstra spennende.

– De har begge to en aggressiv stil, som betyr at de begge vil angripe og kontrollere kampen. Jeg tror knockout kan bli utfallet, vi må bare gjøre det vi kan for at den går i norsk favør, sier Saksvik.

– Dette er første proffgallaen i Norge på tre år. Det er fantastisk gøy at det blir arrangert profesjonelle kamper igjen. Og vi unner virkelig en utøver som Raymond denne tittelkampen, sier generalsekretær i Norges kickboksingforbund Espen Lund.