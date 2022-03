Spillerlogistikk er en viktig årsak til at Brann nå befinner seg i 1. divisjon. De har tjent lite penger på spilleromsetning og de har brukt mye penger på feil spillere.

Jeg vil tro det er en relativt lite omstridt påstand.

Derfor er det fint at Brann i vinter har hentet inn en hel del midler på salg av Petter Strand, Robert Taylor, Daniel Pedersen, Japhet Sery Larsen og senest Erlend Hustad.

Hullene etter disse spillerne er i stor grad fylt. Eirik Horneland kan ikke klage over antall spillere på trening eller valgmuligheter når han skal sette opp førsteelleveren sin.

Han vasser i valg, dilemmaer konkurrenttrenere ville sett på som rene luksusproblemer.

Svenn Crone går rett inn på høyrebacken til Eirik Horneland. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Fordi det er knapt noen som peker seg ut, i den ene eller andre retningen. Han rår over 22 spillere med ulike egenskaper, men som i sum er omtrent like gode. Det viser seg hver gang Brann trener 11 mot 11. Førsteelleveren møter virkelig verdig motstand.

Klart vi kan se på det som en styrke. Bredde bruker tross alt å være bra. Men det er også en fristende invitasjon til å rokere, lete, teste ut og eksperimentere.

I vinter har jeg mast litt på dette: Hvem er Branns beste spiller? Om det ikke finnes 22 gangbare svar, så er det i alle fall ti eller tolv. Avhengig av rolle eller dagsform.

Vinterens spillerlogistikk har ikke hjulpet på dette. Jimmi Nagel Jacobsen har ikke klart å finne en eneste stjerne. Hvilket selvsagt ikke er enkelt – tatt i betraktning at Brann nå er et 1.-divisjonslag. Faktum er likevel at Branns trener i disse dager lurer på hvor han skal benytte seg av Frederik Børsting, den siste importen.

Er han best på venstresiden? Høyrekanten? Har vi med en klassisk indreløper å gjøre?

Frederik Børsting er Branns siste signering. Men hvor skal dansken spille? Foto: Jannica Luoto

Si det. Jeg ville jo sagt at det var spørsmål som burde vært avklart for veldig lenge siden. Hvis ikke er rollekravene i dette laget altfor ulne. Ser du noensinne for deg at Kjetil Knutsen henter en spiller til Bodø/Glimt uten å ha en klar formening om hvor nykommeren skal brukes og hva vedkommende kan tilføre?

Tvert imot. Først blir behovet identifisert. Hvilken fot spilleren skal være best med, hvilke egenskaper han må besitte, hva han skal hjelpe laget med å utrette. Deretter finner man kandidater og veier disse opp mot hverandre.

Når Erlend Hustad, Branns andrevalg på spissplassen, nå er solgt til Jerv, er det naturlig å spørre seg om det er godt nok å gå til seriestart med kun én spiss. Normalt sett er svaret nei.

Men Brann har ikke behov for enda en spiller av den samme klassen som de andre de rår over. Enten finnes det en «kanon» i markedet eller så kan Brann like godt la være. Da kan Bård Finne, Vegard Leikvoll Moberg eller Moonga Simba være vikaralternativer bak Aune Heggebø.

Er det Niklas Wassberg som er Branns beste spiller? Kanskje. I forrige kamp mot KFUM Oslo så det slik ut. Mot Aalesund kan svaret være et helt annet. Foto: Jannica Luoto

For i troppen Eirik Horneland nå rår over, kan det virke som det er større behov for å rydde i en stor og jevn stall enn for å skaffe enda flere valgmuligheter. Brann har med åpne øyne solgt unna og erstattet spillerne med dem de har tro på. Mer nytt nå, like før overgangsvinduet stenger, det kan de like godt spare seg.

Med mindre de altså finner noen som suser rett inn i førsteelleveren og hever nivået der. For det er kun dette Brann har behov for.

Det er enerne som vinner fotballkamper og sanker poeng. Ikke spiller nummer 14, 17 eller 21 i stallen.