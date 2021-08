26-åring tar over Vindbjart

VENNESLA: Det melder klubben på egne hjemmesider mandag.

Hodnemyr får med seg Kjetil Myrvold (36) som assistenttrener. De overtar etter Steinar Skeie, som etter sesongen trer av som en av de lengst sittende trenerne i Norge med 15 år i Vindbjart.

– Først og fremst vil jeg takke Steinar for jobben han har gjort for klubben, for meg og for Kjetil. Han tok meg inn i A-stallen som 15 åring og utdannet meg som spiller og person gjennom mange år. Det jeg lærte der er mye av grunnlaget for det jeg står for i dag. Vi gleder oss veldig til 2022, men nå handler alt om å heie frem dagens lag og trenere til en god sesong i årets 3. divisjon, skriver Hodnemyr i en melding til Fædrelandsvennen.

Ga seg tidlig

Klubben selv beskriver de to for å være blant de fremste spillerne i klubbens historie, med mest å vise til i de to øverste divisjonene i nyere tid.

Hodnemyr er registrert med 17 kamper for Starts A-lag i 2014 og 2015, mens Myrvold var del av Starts junioravdeling før han spilte flere sesonger i Mandalskameratene i førstedivisjon.

«Begge to har aldersbestemte landskamper på G18 og G19, Jon har vært på prøvespill i Rosenborg, Kjetil i 1860 München», heter det på klubbens hjemmesider.

Hodnemyr tok farvel med toppfotballen som 20-åring i 2016, og var etterpå åpen om at han sleit med prestasjonsangst.

Trenertrend

Etter comeback for Vindbjart på nivå fire, har de begge også tatt trenerkurs. Myrvold har UEFA B-kurs, og Hodnemyr holder på å ta dette nå.

«I tillegg har Jon studert idrett på universitetet og vært med på Olympiatoppens ‘trenerløftet’ et prosjekt for unge talentfulle trenere, som trener unge talentfulle utøvere», skriver klubben.

Videre pekes det på at de i fotballen stadig satser på yngre trenere, med Starts ansettelse av Sindre Tjelmeland (31) som et eksempel.